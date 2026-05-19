快訊

轟李德維言而無信…調查報告遲未出爐 馬英九基金會下最後通牒

日本「牛角」陷關店潮！昔成功策略今成敗筆 燒肉店最強黑馬竄起

診所女清潔員身首分離亡 夫認屍心碎：妻子人很好「可退休但閒不下來」

聽新聞
0:00 / 0:00

總統彈劾案未過 國民黨：已在憲政史上留下恥辱印記

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院院會上午進行賴清德總統彈劾案記名投票，國民黨團、民眾黨團支持彈劾案一致投票，民進黨團則進場投反對票，投票結果56票贊成，50票反對，賴清德總統彈劾案不通過。記者曾學仁／攝影
立法院院會上午進行賴清德總統彈劾案記名投票，國民黨團、民眾黨團支持彈劾案一致投票，民進黨團則進場投反對票，投票結果56票贊成，50票反對，賴清德總統彈劾案不通過。記者曾學仁／攝影

賴清德總統彈劾案今於立法院表決，未跨過憲法高門檻。國民黨嚴正表示，賴總統已成為中華民國憲政史上第一個遭立法院以彈劾程序正式提案並進入表決的總統，在中華民國憲政史上留下恥辱印記。

國民黨指出，今天立法院的彈劾案是賴清德就任總統兩年以來，行政權濫權、毀憲亂政、撕裂社會、踐踏民主法治的「憲政汙點」。賴清德讓國家陷入混亂、讓憲政秩序遭到破壞、讓社會對立不斷升高。彈劾案雖未通過，歷史會記下賴清德這恥辱的一天。

國民黨批評，賴清德自就任兩年以來，從逼近違憲違法邊緣，發動大惡罷撕裂台灣社會，到行政院拒絕副署、公布、執行立法院三讀通過的法律，再到核能政策反覆、能源風險升高，以及近期面對台獨議題說法閃躲，充分證明賴清德不僅無法團結國家，更已成為台灣憲政危機與社會動盪的最大亂源。

國民黨批評，在美國總統川普公開示警台灣不得「倚美謀獨」後，賴清德依然將「中華民國」、「台灣」、「中華民國台灣」不斷混用，試圖閃躲，不願意大聲說出「中華民國早已是主權獨立的國家，她的國號就是中華民國」。國民黨質問賴清德總統，按著中華民國憲法宣誓，守護中華民國憲法，守護中華民國，有這麼困難嗎？

國民黨表示，民進黨可以自欺欺人，不願面對因憲法彈劾案的高門檻才讓賴清德總統逃過一劫，但今天的彈劾案已經清楚告訴全國人民，賴清德讓行政權濫權獨大，賴清德已成為「獨裁總統」，行政院長卓榮泰已淪為「獨裁打手」，讓台灣民主憲政體制陷入巨大災難。

國民黨表示，賴清德不是被在野黨抹黑，而是被自己的違憲違法、毀憲亂政、錯誤路線與傲慢執政推上彈劾案的審判台。國民黨將持續維護中華民國憲政體制、站穩國會監督的立場，為人民把關，為制度發聲，絕不容許任何總統凌駕憲法、凌駕國會、凌駕人民。

立法院院會上午進行總統賴清德彈劾案的記名投票，朝野甲級動員。記者曾學仁／攝影
立法院院會上午進行總統賴清德彈劾案的記名投票，朝野甲級動員。記者曾學仁／攝影

國民黨 賴清德 中華民國憲法 彈劾案

延伸閱讀

立法院19日將表決「總統彈劾案」 藍白支持、綠進場投反對票

賴總統提台獨意涵 國民黨酸不要再硬拗了：遵循憲法很困難？

56:50立院投票未達標 總統彈劾案不通過

勝負從不是歷史天平最重砝碼 彈劾案為憲政史留印記

相關新聞

立院彈劾賴總統失敗 府籲立委做有意義的事：總統一向坦坦蕩蕩

立法院會今天舉行彈劾賴清德總統案記名投票表決，最終未達門檻而失敗。總統府發言人郭雅慧表示，賴總統一向坦坦蕩蕩，並堅定帶領國家穩健前進；也呼籲立委盡快審查今年度總預算，做一件對國人真正正面且有意義的事。

賴總統彈劾案未過…高雄綠批藍白操弄對立 藍反擊：只會使用萬年老招

立法院今日表決賴清德總統彈劾案未過，引發高雄藍綠隔空交火。綠營議員評藍白持續透過政治動員、操弄對立來鞏固聲量，立委柯志恩投同意票，立場錯亂且政治凌駕高雄利益。藍營反擊，綠營只會使出抹紅的萬年老招，將所有不同立場的人貼上中共同路人標籤，這才是真正無視人民心聲、踐踏台灣民主的傲慢行為。

賴總統主權基金喊一年仍無影 卓榮泰：研議中 只准成功

賴政府執政將滿兩周年，行政院長卓榮泰今日以甜點可麗露比喻政府珍惜來自民眾的資源，用專業和毅力，替國家打造更寬廣的道路；對於賴清德總統宣布要成立已一年的主權基金，卓榮泰說，目前尚在研擬當中，盼形成一套「只准成功，不准失敗」的主權基金，此事不得大意，只能求好不能求快。

總統彈劾案未過 國民黨：已在憲政史上留下恥辱印記

賴清德總統彈劾案今於立法院表決，未跨過憲法高門檻。國民黨嚴正表示，賴總統已成為中華民國憲政史上第一個遭立法院以彈劾程序正式提案並進入表決的總統，在中華民國憲政史上留下恥辱印記。

最難堪520！賴清德彈劾案沒過 朝野對抗恐打到2028

賴清德總統明就職兩周年，藍白立委在總統就職前夕投票表決彈劾賴總統，儘管彈劾案因人數無法跨越門檻無法過關，已在憲政史上留下首次彈劾案紀錄，堪稱最難堪的520。

賴總統兩周年政院拋利多 黃國昌批太上皇：對人民苦痛毫無知覺

賴清德總統就職兩周年前夕，行政院長卓榮泰拋出多項利多，民眾黨主席黃國昌表示，除了政策缺乏前瞻性、脫離基層人民生活，賴總統與卓榮泰還有「兩個沒有」，就是沒有檢討跟沒有反省，他們依舊把自己當成太上皇，對於最高民意機關的監督不屑一顧。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。