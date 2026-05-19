彈性育嬰假擴大至6歲、產假天數增 勞動部長：政府補貼薪資、職代津貼

賴政府執政將滿兩周年，行政院長卓榮泰今宣布啟動「0到18歲全程支持計畫」，有關育兒友善職場的部分，以「日」為單位的彈性育嬰將升級為「育兒假」，適用子女年齡擴大至6歲；產假、陪產檢及陪產假等也將增加天數。勞動部長洪申翰強調，將由政府補助新制多出來的薪資、津貼。

卓榮泰今上午率副院長鄭麗君、秘書長張惇涵召開行政院520記者會，說明內閣團隊施政成果，並盤點未來重大政策。其中「0到18歲全程支持計畫」，包括「彈性育嬰假」升級為「育兒假」，6歲前都可適用；另推動育嬰住宅、減稅優惠，婚假、產假、陪產假進行更合理規畫，達到照護、陪伴目的，鼓勵雙親共同參與。

洪申翰會後補充，將更全面盤點友善育兒職場的相關制度，打破育兒勞工蠟燭兩頭燒的「時間貧窮」，政策將有三大目標，第一是提高爸爸參與育兒，擴大以「日」為申請單位的彈性育嬰假，並提高爸爸申請育嬰留職停薪的誘因，給予更高請假彈性的同時，也降低薪資減損；陪產檢及陪產假，則是鼓勵爸爸投入孕產過程的陪伴與學習，有利建立親職。

第二，職場人力調度部分，洪申翰說，針對中小企業，將由政府補助企業加發職代津貼、新聘人力獎勵。第三是給孕產媽媽多一些溫柔同理，因產假攸關孕婦身心恢復，研究顯示將有助降低產後憂鬱，8周產假的延長將納入檢討。

洪申翰強調，職場制度僵化不利勞工照顧家庭，恐怕導致人才流失，影響企業永續經營，政府將成為職場彈性的後盾，讓制度運作順利，為避免提高企業成本，所有育兒友善新制增加的薪資、津貼，都將由政府負擔，細節將於下周公布。