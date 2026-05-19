快訊

轟李德維言而無信…調查報告遲未出爐 馬英九基金會下最後通牒

日本「牛角」陷關店潮！昔成功策略今成敗筆 燒肉店最強黑馬竄起

診所女清潔員身首分離亡 夫認屍心碎：妻子人很好「可退休但閒不下來」

聽新聞
0:00 / 0:00

56：50彈劾案沒通過！ 立院反賴未過門檻

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院19日舉行首次彈劾總統投票案，雖贊成者56比不贊成50票多數，但未達成76票門檻，所以沒有通過。（中央社）
立法院19日舉行首次彈劾總統投票案，雖贊成者56比不贊成50票多數，但未達成76票門檻，所以沒有通過。（中央社）

藍白多數盼彈劾總統賴清德，但沒通過3分之2表決門檻！立法院19日舉行彈劾總統賴清德案的投票，雖然藍白都同意彈劾賴總統，但民進黨團反對下，彈劾以56票同意、50票不同意，無法成立，但反賴的意思到了。由於行政院去年12月拒絕副署《財劃法》修法，因此藍白發起彈劾，期間還舉行審查會盼總統賴清德參加，但他拒絕出席。

未領票者有7人

立法院19日舉行賴總統的彈劾案投票，雖然藍白支持彈劾賴總統，但56票同意的票數並沒有通過彈劾所需的76席門檻，因此彈劾案無法成立。我國彈劾總統門檻為全體委員2分之1提出、3分之2同意，若3分之2的門檻通過，還要送交憲法法庭，經出席大法官3分之2以上同意，彈劾案才會正式成立。

立法院現有113席立委，根據各黨在國會的席次，國民黨加上參與國民黨團運作的無黨籍立委陳超明和高金素梅，共54席，民進黨51席、民眾黨8席。本次表決56比50，未領票有7人，分別是立法院長韓國瑜、江啟臣、綠委郭昱晴、藍委廖偉翔、不分區白委陳昭姿、藍委陳玉珍、無黨籍立委陳超明。

綠批彈劾無正當性

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，藍白立委提案對總統賴清德啟動彈劾案程序。立法院會去年12月26日開會，經表決，藍白以人數優勢通過於今年19日進行表決。期間歷經公聽會、審查會與聽證會，立法院曾要求總統賴清德出席，但賴總統以「立法院無直接向總統問責之權」為由拒絕出席審查會。

19日的投票前，民進黨立院黨團總召蔡其昌接受聯訪時表示，行政院努力拚經濟、民生，立法院不應該持續搞政治、搞鬥爭，這才是符合國人期待，且賴總統的彈劾案完全沒有正當性，社會也不會支持，民進黨團一致投票反對彈劾案。

【更多精采內容，詳見

賴清德 財劃法 民進黨團 彈劾案 立法院

延伸閱讀

56:50立院投票未達標 總統彈劾案不通過

立法院19日將表決「總統彈劾案」 藍白支持、綠進場投反對票

勝負從不是歷史天平最重砝碼 彈劾案為憲政史留印記

賴總統兩周年政院拋利多 黃國昌批太上皇：對人民苦痛毫無知覺

相關新聞

立院彈劾賴總統失敗 府籲立委做有意義的事：總統一向坦坦蕩蕩

立法院會今天舉行彈劾賴清德總統案記名投票表決，最終未達門檻而失敗。總統府發言人郭雅慧表示，賴總統一向坦坦蕩蕩，並堅定帶領國家穩健前進；也呼籲立委盡快審查今年度總預算，做一件對國人真正正面且有意義的事。

賴總統彈劾案未過…高雄綠批藍白操弄對立 藍反擊：只會使用萬年老招

立法院今日表決賴清德總統彈劾案未過，引發高雄藍綠隔空交火。綠營議員評藍白持續透過政治動員、操弄對立來鞏固聲量，立委柯志恩投同意票，立場錯亂且政治凌駕高雄利益。藍營反擊，綠營只會使出抹紅的萬年老招，將所有不同立場的人貼上中共同路人標籤，這才是真正無視人民心聲、踐踏台灣民主的傲慢行為。

賴總統主權基金喊一年仍無影 卓榮泰：研議中 只准成功

賴政府執政將滿兩周年，行政院長卓榮泰今日以甜點可麗露比喻政府珍惜來自民眾的資源，用專業和毅力，替國家打造更寬廣的道路；對於賴清德總統宣布要成立已一年的主權基金，卓榮泰說，目前尚在研擬當中，盼形成一套「只准成功，不准失敗」的主權基金，此事不得大意，只能求好不能求快。

總統彈劾案未過 國民黨：已在憲政史上留下恥辱印記

賴清德總統彈劾案今於立法院表決，未跨過憲法高門檻。國民黨嚴正表示，賴總統已成為中華民國憲政史上第一個遭立法院以彈劾程序正式提案並進入表決的總統，在中華民國憲政史上留下恥辱印記。

最難堪520！賴清德彈劾案沒過 朝野對抗恐打到2028

賴清德總統明就職兩周年，藍白立委在總統就職前夕投票表決彈劾賴總統，儘管彈劾案因人數無法跨越門檻無法過關，已在憲政史上留下首次彈劾案紀錄，堪稱最難堪的520。

賴總統兩周年政院拋利多 黃國昌批太上皇：對人民苦痛毫無知覺

賴清德總統就職兩周年前夕，行政院長卓榮泰拋出多項利多，民眾黨主席黃國昌表示，除了政策缺乏前瞻性、脫離基層人民生活，賴總統與卓榮泰還有「兩個沒有」，就是沒有檢討跟沒有反省，他們依舊把自己當成太上皇，對於最高民意機關的監督不屑一顧。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。