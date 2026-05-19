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賴總統兩周年政院拋利多 黃國昌批太上皇：對人民苦痛毫無知覺

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統就職兩周年前夕，行政院卓榮泰拋出多項利多，民眾黨主席黃國昌表示，除了政策缺乏前瞻性、脫離基層人民生活，賴總統與卓榮泰還有「兩個沒有」，就是沒有檢討跟沒有反省，他們依舊把自己當成太上皇，對於最高民意機關的監督不屑一顧。

賴清德總統就職將滿2周年，行政院今天舉行520記者會。黃國昌稍早在臉書發文表示，看完行政院記者會，雖然原本就沒有期待，但是仍然感到無比失望。整場記者會用冰冷的數字堆砌而成，只滿足於冷氣房中的報表，卻對於人民的苦、百姓的痛毫無知覺。

黃國昌指出，對於國人關心的社會住宅興建，行政院連提都不敢提，深怕賴總統的芭樂票被檢驗。面對日益嚴重的貧富差距擴大，行政院只想著用民進黨批評馬政府美化數字的手法掩蓋真相，此等鴕鳥心態是把人當笨蛋，也正是賴總統執政將屆滿兩年，最令人火大之處。

黃國昌再指，除了政策缺乏前瞻性、脫離基層人民生活，賴總統與卓榮泰還有「兩個沒有」，就是沒有檢討跟沒有反省，對於立法院三讀通過的法律「不副署、不公布、不執行」，卓榮泰甚至對著媒體詭辯「有違憲之虞」，就能得知他們依舊把自己當成是太上皇，不但對於最高民意機關的監督不屑一顧，就連基本的守法都不願意。

黃國昌表示，卓榮泰竟然還忝不知恥地嗆聲，「今天在立法院正在上演一齣所謂罷免的大戲，但是總統跟行政院卻在做國家應該做的大事」，正是因為賴總統跟卓榮泰正事不幹、成天撕裂社會，立法院才有必要依法彈劾不適任的總統，「縱然因為民進黨立委已經淪為黨國的棋子、投票不會通過，但是歷史仍會對此留下紀錄。」

黃國昌說，最可笑的是堂堂行政院長，竟然還在記者會上討拍，人事同意權要通過，就請提出適格的人選，別妄想用聽話的傀儡就想濫竽充數。

黃國昌表示，對於這種自我感覺良好、實際上已經失能的政府，不用再期待會有任何改變，「即便前路艱辛，我們絕對不接受國家遭民進黨政客一再踐踏」，民眾黨會持續和基層人民站在一起，捍衛台灣的民主法治，守護心愛的家園。

黃國昌 政院 卓榮泰 賴清德 520

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