政院推6歲前彈性育兒假 林月琴倡：未來可評估延長到8歲

施政滿兩周年，行政院長卓榮泰今宣布政府將啟動「0到18歲全程支持計畫」，包括彈性育嬰假升級為育兒假，到6歲前適用。民進黨立委林月琴表示，這次政院的方向把家庭從生育、托育、就學到照顧壓力一路接住，但未來部會可進一步評估，育兒假適用年齡是否能從6歲再延長到8歲，讓制度更貼近真實需求。

林月琴表示，樂見行政院提出「0到18歲全程支持計畫」，也支持將育嬰假延長為6歲前適用的育兒假。少子女化不是只靠某一項補助就能解決，關鍵是津貼補助、照顧服務、職場彈性與教育支持要一起設計，才不會變成零碎加碼。

林月琴強調，過去她對少子女化政策的提醒一貫很清楚，不是反對增加支持，而是反對沒有財源評估、沒有制度銜接、沒有部會討論的單點喊價。這次行政院從0到18歲全程支持來規畫，方向上就是要避免只看單一補貼，而是把家庭從生育、托育、就學到照顧壓力，一路接住。

林月琴也建議，孩子進入幼兒園與國小低年級後，尤其8歲前正是情緒適應，接送照顧與臨時請假壓力最高的階段。未來部會可進一步評估，育兒假適用年齡是否能從6歲再延長到8歲，讓制度更貼近家庭真實需求。

她也提醒，「0到18歲支持」不能只以傳統雙親家庭為想像，收養家庭、寄養家庭、親屬照顧者，以及實質承擔照顧責任的監護人，也應該被納入制度設計。孩子需要支持，不應該因為家庭樣態不同而被漏接。