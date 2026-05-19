賴執政有4大支柱 白批：通通跳票！

「總統賴清德選前高喊建立台灣威懾力、提升經濟安全、深化民主夥伴關係、穩定兩岸領導力，但通通跳票！」民眾黨立委邱慧洳19日在記者會舉例說，潛艦國造交艦跳票、CPTPP毫無進展，賴總統至今未能過境美國，兩岸政策沒方向，沒有社宅預算，還打壓陸配參政權，因此彈劾賴總統只是剛好。

悲哀龜速內閣

邱慧洳不滿指出，賴政府上任後國防改革牛步化、軍人待遇未見改善；經貿佈局一場空，ART談判慘烈；外交成果更顯空洞，不僅行政院長卓榮泰好大喜功影響台日友好關係，賴清德至今甚至未能過境美國；至於兩岸政策，民眾看不到穩定，更看不到方向；而內政改革同樣全面失速，社宅看不到、青年政策遲遲沒有進展、根本是「空話治國」。

「當賴政府高喊1.25兆軍購，但台灣卻逐漸淪為美中談判的籌碼！」邱慧洳痛批；當川普以「有人」、「那個人」指稱賴清德時，台灣的尊，到底在哪裡？行政院同時召開記者會，吹捧「AI行動內閣」成果，但民眾真正感受到的，是對「悲哀龜速內閣」的無奈，少子化預算越編越多，新生兒卻越來越少；政府高喊平均薪資成長，但多數勞工根本無感。

對外經貿成果掉漆

民眾黨副總召王安祥指出，國軍目前編現比僅79.2%，海鯤號一再跳票，原訂去年11月要交艦，何時才能交艦眾說紛紜；’CPTPP還遭已故的副談判代表顏慧欣爆出沒有具體計畫與時程，執行上也相當敷衍，而美國關稅多已被宣告違法，尚未看到ART以外，包括馬鈴薯的檢疫標準還放寬、進口花生零關稅等，顯得相當掉漆。

總召陳清龍表示，賴總統第三支柱說要強化與全世界民主國家的友好關係，但今年三月卓榮泰院長高調包機到東京看球，被日媒揭露違反與日本當局默契，令日方感到被背叛，「為了卓榮泰的作秀而背叛日本，真的有建立友好關係？」

陳清龍批評，賴總統不斷聲稱台美關係堅若磐石，但上任至今無法過境美國本土，兩岸也沒有真正對話，四大支柱完全變成四大皆空。

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