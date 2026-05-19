勞工、軍公教今年都加薪 卓榮泰記者會邀功

行政院長卓榮泰允諾勞工、軍公教加薪，還要提出特別條例振興中小企業！他在19日的「520記者會」列舉執政團隊多項成果，包括經濟成長、快速救災、癌症新藥與篩檢等。同時他也陸續宣布多項政策，包括允諾勞工與軍公教加薪，育嬰假更彈性化、中小企業特別條例，還有社福追加預算等。

可麗露象徵珍惜努力

在立法院進行彈劾案投票的同時，行政院長卓榮泰19日也在行政院召開520記者會，細數上任兩周年以來的政績。卓榮泰先表示，行政院兩周年希望送大家甜點可麗露，這是以前法國修道院修女惜食所創造的甜點，製作時考驗著火侯與耐心，也象徵執政團隊歷久彌新。

卓榮泰表示，淡江大橋於今年通車，是當時的行政院長、總統賴清德拍板，雖然過去1年面對美國關稅政策改變、俄烏戰爭與中東衝突，但我國出口依舊旺盛，感謝中油與台電吸收油價電價，守住民生產業；極端氣候雖帶來挑戰，包括丹娜絲與鳳凰颱風，但感謝全民團結搶救，還有立法院通過特別預算協助重建。

中小企業特別條例

「產業升級，勞工也要加薪！」卓榮泰強調，政府透過中小微企業多元振興方案，協助29萬企業淨零與數位雙轉型，因此將要求國發會等部會提出《中小微企業振興特別條例》草案，盼擴大對中小微企業的幫助。針對勞工最低薪資與軍公教調薪，卓揆透露，希望最低工資突破3萬，軍公教可以調薪，但他沒有說調薪幅度。

卓揆指出，2年前上任時，有設立二上一下與一平穩的目標，如今都有陸續達成，包括經濟成長率平均3%、國民所得4萬美元、失業率下降到3.5%以下，還要擴大社福普惠照顧，包括癌症篩檢年齡下降、百億新藥基金、健保總額將突破1兆，接下來要讓育嬰留停更有彈性。

0到18歲全程照顧

針對未來要推動的計畫，卓榮泰列舉說，包括從北到南的「1」個珍珠串計畫、「2」座國際機場強化、長照「3.0」、「4」年1千億治水計畫、「6」大區域產業生活圈、8大社會福利、AI新10大建設、13項國家戰略產業、0到18歲全程支持等，希望透過增加補助、減少負擔、多彈性與增照顧的方式，改善少子化議題。

卓榮泰也希望立法院儘速審議今年總預算，還有儘速處理7800億軍購特別預算，他也預告在社會安全與弱勢照顧方面，會再提出追加預算，還有116年的總預算會有更加宏觀的規劃。

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