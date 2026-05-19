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卓揆盼朝野彈劾後和解 中選會人事難釋懷

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「我希望立法院上演完彈劾總統賴清德的鬧劇後，朝野可以開啟和解！」針對立法院19日彈劾案，行政院長卓榮泰19日表示，之前提出8次覆議、6次釋憲都是因為立法院法案有國安、憲政、財政與程序等疑慮，行政院都是被動。他強調，朝野可以合作，但中選會人事案被在野黨放鴿子他始終無法釋懷，已經提新人選盼能通過。

公共政策要整體規劃

行政院長卓榮泰19日舉行施政兩周年記者會，並回應媒體提問。有記者詢問，藍白在立法院推動「未來帳戶草案」、經費上看4500億，國民黨18日還公布少子化相關補助，包括0到6歲健保免費，每半年2萬元補貼等，相關經費也要2千多億，若藍白通過相關法案，行政院會副署嗎？

對此，卓榮泰回應說，公共政策不是比經費多，而是要看是否有整體的戰略布局，行政院推出的緩解少子女化措施，是從生育、養育、教育全面規劃，盼達成安心生養、強化托育、加碼教育、友善職場 與居住減壓等目的，不是選幾樣作，但具體內容最快要等到下周才會公布。

藍白立法4大疑慮

在野黨批評卓榮泰上台後提出8次覆議、6次釋憲是歷任閣揆最多，但卓榮泰反駁說，他也希望朝野可以和解共生，但行政院都是被動提出，若法案沒有破壞國安、違反憲政體制、違背財政紀律與缺乏正當程序，行政院都會接受，但藍白國會的立法，表決前一刻才讓各界知道內容，且很多人不知道自己在投什麼票，令人堪憂。

「中選會人事案是我內心沉重的傷痛！」卓榮泰不滿指出，立法院上演彈劾大戲的同時，行政院卻在報告國家大事，他希望彈劾失敗後，朝野可以否極泰來，但否決中選會人事案真的讓他無法釋懷，他已經重新提出名單，盼朝野可以同意。

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中選會 卓揆 卓榮泰 520 賴清德

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