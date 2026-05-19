曾與陸接觸觀光 卓揆：對方不願對等交流

「我們曾主動希望與對岸討論觀光開放，但對方不理我們！」行政院長卓榮泰19日在記者會被問到川習會後政府的兩岸關係時指出，希望能與對岸平等尊嚴、健康有序的交流，盼對岸能以「既有管道」與我方聯繫。

交流要有正式對談

行政院長卓榮泰19日舉行520記者會。有記者提問說，川習會後，政府的兩岸政策是否會更有彈性？如今陸方已經啟動上海個人行，也透過管道希望兩岸重啟直航，雖然觀光無法很快回到疫情前，政府是否會回應民間對兩岸解凍的期待，還有美國希望兩岸關係穩定的要求？

卓榮泰回應說，美國總統川普到北京後發表談話，美國官員與國會議員都有陸續表態，但中華民國是主權獨立的國家，這樣的事實與現況不會改變，也不容改變，中華人民共和國的軍演才是影響產業與區域和平穩定的因素，希望兩岸可以進行健康有序的交流，是否要恢復觀光需要正式的對談，例如觀光品質、人身保護等。

追加、特別或年度預算

「我們希望以平等互惠為基準，但對方不要，甚至不願以既有管道進行磋商！」卓榮泰不滿指出，除了中華民國主權不被破壞以外，雙方都可以用基本的誠懇與正面態度因應兩岸關係，我方也不一定被動，在觀光層面曾經主動希望與中國協商，但對方並沒有正式答覆。

由於行政院在1.25兆軍購被刪4700億後，多次表示會提出新的軍購，因此外界相當好奇進度。卓榮泰僅表示，正常程序就是再提追加預算或是特別預算，抑或是放到年度預算中，但若4700億全部納入公務預算，恐產生排擠效應，會在符合《憲法》與《預算法》中處理相關業務。

【更多精采內容，詳見 】