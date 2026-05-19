政院拋育嬰假升級育兒假6歲前適用 白委：預算越多新生兒越少

針對行政院長卓榮泰提出「0到18歲全程支持計畫」，民眾黨立法院黨團幹事長邱慧洳表示，此話聽完讓人哭笑不得，為了搶救少子女化問題，政府預算越編越多，新生兒卻越生越少，問題來自沒有對症下藥，「對於賴清德總統就職兩周年只有一句話：可憐呐！」

賴清德總統就職將滿2周年，行政院今天舉行520記者會，卓榮泰在會中宣布推出「0到18歲全程支持計畫」，包括彈性育嬰假升級為育兒假，0到6歲皆適用，另推動育嬰住宅減稅優惠，婚嫁、產假、陪產假更合理的規劃，達到照護陪伴目的，鼓勵雙親共同參與。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，盤點賴總統過去提出「建立台灣威懾力」、「提升經濟安全」、「與全世界民主國家建立夥伴關係」、「穩定而有原則的兩岸關係領導能力」等四大支柱，如今面臨全面跳票的窘境。

邱慧洳受訪時表示，為了搶救少子女化問題，政府在2018年至2025年編列5931億元經費，結果預算越編越多，新生兒卻越生越少，就是因為沒有對症下藥，公托布建率僅4%更是令人搖頭，民眾黨團因而提案「中央主管機關應對地方縣市佈建公托有強制補助義務」。

邱慧洳也說，對於70%民眾領不到平均薪資4.8萬元，進而不敢生養的狀況，民眾黨團先前提出「台灣未來帳戶草案」，希望減輕父母生養的經濟負擔，「歡迎民進黨學習並複製貼上」。此外，民眾黨團也提出解決少子女化解方，三班護病比更是在野黨幫賴總統實現政見，「對於賴總統就職兩周年只有一句話總結：可憐呐！」