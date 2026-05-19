政院520記者會 卓揆再喊話立院寬列總預算 補足4700億軍購預算

立法院近日正在展開總預算審議，下午也將展開行政院軍購專案報告。行政院長卓榮泰19日喊話立法院盡速審議今年度總預算，並讓軍購特別預算順利進入審議，盼朝野有更多合作，盡量寬列中央總預算和軍購特別預算，讓政府有充裕的預算能力，讓國防和軍備有更大防衛力量。

當前立法院三讀的軍購特別條例，相較政院版減少4700億元，卓指出，將在憲法與預算法規定下補足，比如再提特別條例與預算、適當時機辦理追加預算，或使用年度公務預算，但全以年度預算補足商購、委製、台美合作及本土軍工產業發展，將產生排擠效果，最終會選擇兼顧效率、內容且符合國家需要的作法。

卓榮泰今日率副院長鄭麗君、秘書長張惇涵出席行政院520記者會，回顧政績和未來展望；他說，行動創新內閣的第一年，中央政府預算遭大幅刪減凍結，但仍完成5大行動與20項進行式；第二年執政團隊努力推動產業升級，盼能普惠照顧、投資未來。

針對正在展開的預算審議，卓榮泰指出，第一，今年度中央政府總預算案，是為了國家發展所須，希望立法院迅速審理；第二，為了國家安全所需的軍購特別預算，希望今明兩日能順利進入審議，早日運用；第三，針對社會安全弱勢照顧，今年必定會提出完整追加預算，進行必要支應；第四，因應經濟發展迅速，今年要為明年經濟建設跟科技發展提出更宏觀的116年全國總預算。

卓榮泰表示，目前預算還在審，軍購也延宕許多日子，希望都能順利進行，也希望朝野更多合作，各縣市也能協調，協助中央政府跟軍購特別條例和預算盡量寬列，讓政府有充裕的預算能力，讓國防和軍備有更大的防衛力量。

對於未來展望，卓榮泰說，政府將提出少子女化的人口對策新戰略、中小微企業轉型升級條例，持續在外交工作有所突破，對美關稅談判將在國家利益、產業利益、國人健康與糧食安全原則下爭取最佳待遇，並吸取過去風災經驗，提早進行防救災準備。

卓榮泰續指，政府將持續推動二次能源轉型、健康台灣計畫，展現政府韌性和執行力，今年9月將全面備戰名古屋亞運，爭取佳績，也會請求辦好年底9合一大選，完成最公平乾淨的選舉，不讓不法行為影響結果，將提前部署選務，看到中華民國台灣民主政治選舉的再次昇華。

他說，明天是總統直選與飛彈危機30周年，30年來軍艦軍機威脅始終沒有中斷，在這樣日子提出政府工作報告更具意義，未來將持續努力投入產業升級、普惠照顧與投資未來。