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影／軍購預算被刪4700億 卓榮泰：將提特別條例跟特別預算追回

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
賴清德總統明天就職滿兩周年，行政院長卓榮泰（圖）今天舉行記者會，除了說明兩年政績，也再次針對軍購預算被刪除的部份表示，行政院會再提一個特別條例跟特別預算來追回。記者杜建重／攝影
賴清德總統明天就職滿兩周年，行政院長卓榮泰（圖）今天舉行記者會，除了說明兩年政績，也再次針對軍購預算被刪除的部份表示，行政院會再提一個特別條例跟特別預算來追回。記者杜建重／攝影

賴清德總統明（20）天就職滿兩周年，行政院卓榮泰今（19）天舉行記者會，除了說明兩年政績，也再次針對軍購預算被在野黨刪除的部份表示，行政院一定會在憲法跟預算法精神底下，再提一個特別條例跟特別預算，這樣就不會悖離正常的程序。

卓榮泰表示，除了特別預算，另外也可用年度的公務預算，這三者都有它的各種考驗，特別預算當然還要經過相當的程序，而追加預算也要在適當的時機，至於全數用公務預算要把現在所被刪除的4700億追回，關於商購，委製、台美合作，以及本土軍工國防相關產業的發展，如果4700億納進來，那對年度預算會發生排擠的效果。所以三個方式，都有必須考量之處，然而最終一定會選擇一個在內容、條件及實質效率上，對國家最需要的，而且在憲法跟預算法的精神底下，這是行政院的原則。

卓榮泰提到，過去有8次的覆議和6次的釋憲，他不否認這部分比例比過往的行政院還多，但是他強調，行政院都是被動提出的，卓榮泰說要不是有違反憲政體制、破壞財政紀律、侵犯國家安全以及不經民主程序這4個因素存在，立法院通過的法案行政院都會接受，但如果破壞了憲政體制，這不是一個行政院長該去承擔的，甚至任何一個行政院長都應該捍衛國家憲政體制；如果嚴重破壞國家財政紀律，受苦的是國人大眾。

卓榮泰也強調，如果侵犯國家安全，讓國家的門戶洞開，那國將不成國。另外，如果沒有經過民主程序的討論，在國會裡面，用逕付二讀方式，或者是表決當時只拿出來一張紙照內容來表決，這種立法品質，行政院如何執行？

賴清德總統明天就職滿兩周年，行政院長卓榮泰（中）今天上午偕同副院長鄭麗君（左）、秘書長張惇涵（右）舉行記者會說明這兩年的政績。記者杜建重／攝影
賴清德總統明天就職滿兩周年，行政院長卓榮泰（中）今天上午偕同副院長鄭麗君（左）、秘書長張惇涵（右）舉行記者會說明這兩年的政績。記者杜建重／攝影

行政院長卓榮泰上午在記者會上表示，針對被在野黨刪除的4700億軍購預算，除了將編列特別預算，也可能在年度的公務預算上，把被刪除的部份追回來。記者杜建重／攝影
行政院長卓榮泰上午在記者會上表示，針對被在野黨刪除的4700億軍購預算，除了將編列特別預算，也可能在年度的公務預算上，把被刪除的部份追回來。記者杜建重／攝影

賴清德總統明天就職滿兩周年，行政院長卓榮泰（右）今天上午偕同副院長鄭麗君（左）舉行記者會說明兩年政績，並對未來施政方向提出說明。記者杜建重／攝影
賴清德總統明天就職滿兩周年，行政院長卓榮泰（右）今天上午偕同副院長鄭麗君（左）舉行記者會說明兩年政績，並對未來施政方向提出說明。記者杜建重／攝影

賴清德總統明天就職滿兩周年，行政院長卓榮泰（中）今天上午偕同副院長鄭麗君（左）、秘書長張惇涵（右）舉行記者會說明這兩年的政績。記者杜建重／攝影
賴清德總統明天就職滿兩周年，行政院長卓榮泰（中）今天上午偕同副院長鄭麗君（左）、秘書長張惇涵（右）舉行記者會說明這兩年的政績。記者杜建重／攝影

卓榮泰 行政院 賴清德 軍購 軍購特別預算

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