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民進黨：藍白強推註定失敗總統彈劾案 國會亂不完

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，藍白國會亂不完，竟然還有臉發起彈劾賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
民進黨表示，藍白國會亂不完，竟然還有臉發起彈劾賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

立法院會今天對賴清德總統彈劾案進行表決未能通過門檻。民進黨發言人林楚茵表示，這場明知跨不過憲政門檻、注定失敗的彈劾案，完全是在野黨為了政治利益而進行的「打假球」政治作秀，嚴重浪費大量社會關注。

林楚茵指出，這場鬧劇的罪魁禍首就是國民黨立院黨團總召傅崐萁和民眾黨前立院黨團總召黃國昌，造成社會對立、阻礙國家前進，就是國民黨和民眾黨。

林楚茵說，在「傅黃體制」把持下，國民黨立委全被綁架、民眾黨立委自甘成為被摸頭的「小藍」。過去兩年，大藍小藍根本不在乎國家正常運作，接二連三踐踏正當議事程序。利用席次優勢，強推包括「憲法訴訟法」及「財政收支劃分法」等高度爭議法案，甚至強行逕付二讀、協商過水、沒收程序討論。在缺乏嚴謹審議下，頻頻出現數字算錯、條文寫錯的荒謬情況。。

林楚茵表示，藍白陣營不僅破壞立法程序，更惡意拖延預算審查，去年度中央政府總預算遭藍白亂刪、亂凍，今年度總預算更一路被拖延八個月，直到最近才交付審查。眼看一年都快過了一半，明年度的總預算又即將提出，兩份預算書面臨撞期風險。

林楚茵指出，從司法院大法官、NCC委員、中選會委員、檢察總長到公視董監事等重要人事案，不論提名人選資歷多豐富、社會聲望多崇高，只要不是藍白中意的人選、不附和其干預司法獨立的言論，就一律遭到封殺。國家公器與納稅人權益，儼然成為在野黨政治報復的犧牲品。「傅黃體制」破壞國會議事、傷害民主憲政體制的惡行斑斑可考，竟還有臉譴責並彈劾賴總統。

林楚茵說，這場明知不會通過的彈劾案，代價是拖延了民生預算、阻礙了國家防衛、杯葛了政府人事，最終被犧牲的是全體人民的福祉。

國會 民進黨 林楚茵 彈劾案 賴清德 藍白

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