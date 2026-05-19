聽新聞
0:00 / 0:00

56:50立院投票未達標 總統彈劾案不通過

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統明天520就職滿二周年，立法院會19日先舉行總統彈劾案記名投票表決。113席立委之中，有7人未領票，為立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，以及出席WHA相關會議的立委郭昱晴、廖偉翔、陳昭姿，而立委陳玉珍、陳超明則未領票。最終票數以贊成比反對56:50，案件不通過。

行政院去年宣布不副署《財政收支劃分法》，立法院國民黨團及民眾黨團因此啟動總統彈劾程序，並於去年12月26日表決通過相關事務與時程安排。歷經公聽會、二次審查會及聽證程序。立法院今進行記名投票，是中華民國憲政史上首度由立法院啟動的總統彈劾表決。

根據「憲法增修條文」規定，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立法委員1/2提議、2/3以上決議，聲請司法院大法官審理。進入憲法法庭審理，經大法官現有總額2/3以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。意即只要有38位立委未投票或投反對彈劾案，彈劾案就不會通過。

依照立法院113席立委，若要通過門檻，同意票數需76票；扣除7人未投票，今日投票總人數為106人。投票截止後，上午11時12分左右開始開票，最終投票結果，立法院長韓國瑜宣布，贊成票56票、反對票50票、無效票0票，總統彈劾案未達通過門檻，在野黨闖關失敗。

彈劾案 投票 韓國瑜

延伸閱讀

憲政首例！立院彈劾賴總統未通過 同意票56票、不同意50票

56票贊成 50票反對 賴清德總統彈劾案不通過

立法院19日將表決「總統彈劾案」 藍白支持、綠進場投反對票

勝負從不是歷史天平最重砝碼 彈劾案為憲政史留印記

相關新聞

首次總統彈劾案 立院投票56：50未過

賴清德總統今天就職滿兩周年，立法院昨天舉行彈劾賴總統案記名投票表決。在出席的國民黨、民眾黨立委都投下同意票的情況下，同意彈劾賴總統為五十六票、不同意為五十票，雖然同意票多於不同意票，不過，因未達七十六張同意票的彈劾門檻，最後結果不通過，但仍創下中華民國憲政史上首次彈劾總統的紀錄。

新聞眼／對立引爆！彈劾案 對總統最嚴厲的警鐘

賴清德總統今天就職滿兩周年，原本應該展示施政成果的時刻，如今卻顯得格外沉重。隨著美國總統川普在「川習會」中展現「捧習抑台」，台灣在美中台關係陷入邊緣化危機。立法院昨天對總統彈劾案投票，雖未達門檻，但彈劾案「同意大於反對」的殘酷票數，已是國會對賴總統執政傲慢所敲響的最嚴厲警鐘。

執政2周年趕業績…育嬰假年齡 將調高到6歲

賴政府施政滿兩周年，行政院長卓榮泰昨天拋出民生政策利多，預告政府將啟動「○到十八歲全程支持計畫」，包括把彈性育嬰假升級為「育兒假」，適用年齡拉至六歲，並推動育嬰住宅減稅優惠，更合理規畫婚嫁、產假及陪產假，整體方案預計廿八日送行政院會通過。

育兒假擴大 民團籲增彈性天數

行政院長卓榮泰昨宣布拋出「○到十八歲全程支持計畫」政策利多，不但在野黨立委質疑，民團也指出，彈性育嬰假升級為「育兒假」，不該只有喊擴大適用年齡，彈性天數也要跟著增加，有家長說，現在育嬰留停僅有半年有八成就業保險薪資補助，若沒有提高薪資補助，吸引力有限。

喊話總統！盧秀燕籲賴清德表態「台灣不會宣布獨立」

美國總統川普表示，「不希望看到有人走向獨立」，賴清德總統則表示，「沒有台獨的問題」。台中市長盧秀燕昨說，為了台灣的安全，建議賴總統今天五二○親自說明，台灣不會宣布獨立，同時賴總統身為民進黨主席，應宣布刪除「台獨黨綱」。至於立法院昨天總統彈劾案投票表決，盧表示，民主社會的政治人物應受到檢驗，就像之前的大罷免一樣。

兩岸互不隸屬？藍委指卓揆錯了

台中市長盧秀燕昨天公開喊話賴清德總統刪除台獨黨綱，行政院長卓榮泰昨舉民進黨「台灣前途決議文」表示，台灣是主權獨立的國家，依照憲法名稱叫中華民國，管轄範圍是台澎金馬以及所屬島嶼，「身為國內重要政治工作者，必須與時俱進、體察時事」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。