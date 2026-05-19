56票贊成 50票反對 賴清德總統彈劾案不通過

立法院院會上午進行 賴清德 總統 彈劾案 的記名投票，朝野甲級動員。國民黨團、民眾黨團支持彈劾案一致投票，對總統的失職行為追究責任。民進黨團則進場投反對票，最終結果56票贊成，50票反對，賴清德總統彈劾案不通過。

行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法後，藍白立委對賴總統啟動彈劾案程序，歷經公聽會、2次審查會與聽證會，上午在立法院會進行彈劾案記名投票，這是中華民國憲政史上首次進行的總統彈劾案，投票結果56票贊成，50票反對，賴清德總統彈劾案不通過。

根據憲法增修條文規定，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立法委員1/2提議、2/3以上決議，聲請司法院大法官審理。進入憲法法庭審理，經大法官現有總額2/3以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。換言之，只要有38位立委投反對票，彈劾案就不會通過。

立法院院會上午進行賴清德總統彈劾案的記名投票，朝野甲級動員。國民黨團、民眾黨團支持彈劾案一致投票，對總統的失職行為追究責任。民進黨團則進場投反對票，投票結果56票贊成，50票反對，賴清德總統彈劾案不通過。記者曾學仁／攝影

立法院院會上午進行總統賴清德彈劾案的記名投票，朝野甲級動員。國民黨團、民眾黨團支持彈劾案一致投票，對總統的失職行為追究責任。民進黨團則進場投反對票，投票結果56票贊成，50票反對，賴清德總統彈劾案不通過。記者曾學仁／攝影