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民眾黨團：賴總統四大支柱政見全跳票 反成川習談判籌碼

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院會今天進行總統彈劾案記名投票，民眾黨團會前舉行「四大支柱？四大皆空！」記者會。記者林銘翰／攝影
立法院會今天進行總統彈劾案記名投票，民眾黨團會前舉行「四大支柱？四大皆空！」記者會。記者林銘翰／攝影

立法院去年否決財政收支劃分法覆議案，在野黨立委對賴清德總統發動彈劾程序。民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天說，賴總統過去提出「四大支柱」早已淪為「四大皆空」，是否要為政見跳票向全民道歉？民眾黨團成員一致性投票「同意彈劾賴總統」。

立法院會今天進行總統彈劾案記名投票，民眾黨團會前舉行「四大支柱？四大皆空！」記者會，盤點賴總統過去提出「建立台灣威懾力」、「提升經濟安全」、「與全世界民主國家建立夥伴關係」、「穩定而有原則的兩岸關係領導能力」等四大支柱，如今面臨全面跳票的窘境。

民眾黨團副總召王安祥表示，2024年7月30日，賴總統在「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年會台灣專題場次」提出四大支柱，內容涵蓋國防、經濟、外交及兩岸等領域，然而截至目前看起來都沒有相關進展。

民眾黨團總召陳清龍指出，四大支柱淪為四大皆空，立法院會先前三讀通過軍購特別條例，整個民進黨政府都在吹捧1.25兆元版本，聲稱都是為了台灣的國防自主與安全，結果成為美國總統川普與中國國家主席習近平的談判籌碼，只有賴總統還在持續欺騙與美化自己。

陳清龍說，針對美國對台軍售事項，川普先前表明「現在必須和那個人談一談，你知道是誰，執政台灣的那個人」，大家都知道這個人就是賴總統，然而川普卻直接說「不希望有人宣布獨立」、「不想為此跑9500英里去打仗」，甚至還用「有人」、「那個人」等語讓台灣尊嚴掃地。

陳清龍表示，賴總統政見全面跳票，整天只會用空話治國，「賴總統在大罷免大失敗後，曾經公開向罷免團體道歉，我們就要請問賴總統，你對人民的承諾也是全面跳票，是否要向全國同胞公開道歉？」面對中華民國有史以來第一次總統彈劾案，民眾黨團所有成員會一致投下贊成票。

民眾黨團 陳清龍 賴清德 賴總統 川習會

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