憲政首例！立院彈劾賴總統未通過 同意票56票、不同意50票

賴政府執政將滿兩周年，行政院長卓榮泰今日以甜點可麗露比喻政府珍惜來自民眾的資源，用專業和毅力，替國家打造更寬廣的道路；對於賴清德總統宣布要成立已一年的主權基金，卓榮泰說，目前尚在研擬當中，盼形成一套「只准成功，不准失敗」的主權基金，此事不得大意，只能求好不能求快。

2026-05-19 14:17