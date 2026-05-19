卓榮泰：台灣目標是與世界合作共贏 盼兩岸和平共榮健康交流

對於就職兩周年後的國際及兩岸情勢，行政院長卓榮泰19日指出，中華民國是一個主權獨立國家，這是事實也是現狀，不會也不容改變；他期許朝野和解共生、兩岸和平共榮，因為台灣目標是世界合作共贏，除了主權不容侵奪，也期盼兩岸秉持誠意重新面對未來健康永續交流，及平等尊嚴對談。

卓榮泰今日率副院長鄭麗君、秘書長張惇涵出席行政院520記者會，回顧政績和未來展望。媒體關注，美國總統川普在川習會後提到不希望有人走向獨立，政府的兩岸政策是否會更有彈性。卓說，政府有注意到川普發表的談話，以及美國國務卿盧比歐等人各種不同評論。

卓榮泰強調，中華民國是一個主權獨立的國家，這是事實也是現狀，不會也不容改變，而中華人民共和國持續在台海、印太地區、南海，甚至日本周遭進行大小不一軍演，影響航行安全，才是破壞地區穩定的最大根源。

卓榮泰表示，政府仍希望兩岸健康有序交流，進行平等尊嚴對話，這是一貫原則，無論任何交涉，包括對岸是否恢復兩岸觀光旅遊，都應該循正式管道與對談，台灣已經準備好要討論觀光品質、內容及人身保護，但對方始終不以此管道進行。

卓榮泰也期許，國內朝野能和平共生、兩岸和平共榮，因為台灣目標是跟世界合作共贏，因此除了主權不能被破壞侵奪，所有作法，雙方都可以誠懇與正面態度因應，期盼雙方有誠意重新面對未來健康永續交流，及平等尊嚴對談。