快訊

惡鄰居靠提告住戶賺錢！律師咬牙連買2戶 6年後神逆轉：太幸運

毒駕危害嚴重…內政部擬禁吸毒者拿駕照 同車乘客影響曝光

NBA／溫班亞瑪超狂41分、24籃板 馬刺西冠首戰2OT扳倒雷霆

聽新聞
0:00 / 0:00

兩岸觀光遲遲未見曙光？ 卓揆：在對等尊嚴下恢復健康交流

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院今召開「520記者會」。記者余弦妙／攝影
行政院今召開「520記者會」。記者余弦妙／攝影

對於目前兩岸政策上的方向，行政院長卓榮19日表示，政府立場一貫，持續主張在主權不容侵蝕的前提下，推動兩岸健康交流、平等對話與有尊嚴的互動。至於觀光部分，我國始終保持開放態度，但前提是必須建立在正式、對等與制度化的溝通基礎之上，先前我國也早已遞出「橄欖枝」給對方，但遲遲未收到正式的答覆，政府仍期待兩岸能在對等、尊嚴與和平的基礎上，重新建立健康有序的互動機制。

行政院今日召開「520記者會」會中有媒體關心，美國前總統川普近期相關談話後，美中關係變化是否可能使台灣在兩岸政策上採取更具彈性的調整，包括恢復觀光、恢復兩岸客運交流、甚至開放上海居民赴金馬旅遊等議題，卓榮泰表示，政府對於兩岸交流始終持開放態度，但前提必須建立在正式、對等與制度化的溝通基礎之上。

卓榮泰說，美方近期雖有不同政治人物提出各種談話，但同時也持續重申，中華民國為主權獨立國家的事實與現狀不會改變。卓榮泰強調，這一事實是台灣民主體制與國際互動的基礎，不會因外部政治情勢而動搖。

卓榮泰並指出，中國持續在台海、印太、南海以及日本周邊等區域進行各類軍事行動與灰色地帶操作，這才是造成區域不穩定的主要根源。他表示，台灣始終希望區域和平穩定，也期待兩岸關係能在理性基礎上發展。

他進一步表示，政府一貫立場是推動兩岸「健康交流、平等對話、有尊嚴互動」，包括恢復觀光、客運等交流項目在內，只要透過正式管道與制度性協商，都樂見討論與推動。

卓榮泰指出，台灣方面對於觀光品質、人員安全及雙方互惠等議題早已做好準備，也持續維持相關政策規劃與配套。然而目前關鍵在於，對方始終未透過正式對話機制進行溝通，我方也不一定都是被動，我方也曾主動提出，例如觀光部分，就曾經去函要求答覆，對方至今沒有正式的答覆。

他強調，政府期待兩岸能在對等、尊嚴與和平的基礎上，重新建立健康有序的互動機制，並持續為區域穩定與人民福祉尋求最大共識空間。

卓揆 兩岸 卓榮泰 觀光 賴清德

延伸閱讀

川習會後兩岸關係發展 沈有忠：台灣努力維持現狀

沈有忠：中華民國立國已115年 與中華人民共和國互不隸屬是現狀

沈有忠：台獨議題不存在 中華民國已建立115年

主權基金遲遲未見 卓揆盼建立一套「只准成功、不准失敗」制度

相關新聞

賴總統就職二周年 傅崐萁批無能：只會吃前人台積電祖產

賴清德總統就職明日滿二周年，立法院今舉辦對賴總統彈劾案投票。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，民進黨執政一無是處，坐擁前人留下的台積電、竹科，不思好好治國，只會吃前朝留下來給國人的財產。

民眾黨團：賴總統四大支柱政見全跳票 反成川習談判籌碼

立法院去年否決財政收支劃分法覆議案，在野黨立委對賴清德總統發動彈劾程序。民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天說，賴總統過去提出「四大支柱」早已淪為「四大皆空」，是否要為政見跳票向全民道歉？民眾黨團成員一致性投票「同意彈劾賴總統」。

卓榮泰：台灣目標是與世界合作共贏 盼兩岸和平共榮健康交流

對於就職兩周年後的國際及兩岸情勢，行政院長卓榮泰19日指出，中華民國是一個主權獨立國家，這是事實也是現狀，不會也不容改變；他期許朝野和解共生、兩岸和平共榮，因為台灣目標是世界合作共贏，除了主權不容侵奪，也期盼兩岸秉持誠意重新面對未來健康永續交流，及平等尊嚴對談。

卓榮泰喊最低工資明年突破3萬元 軍公教調薪「會斟酌」

賴政府就職將滿兩周年，行政院長卓榮泰19日在行政院記者會上指出，明年最低工資應該會突破3萬元，且為感謝勞工與軍公教長時間付出奉獻，軍公教調薪會在此前提、原則下進行思考與研擬，經過程序之後，希望回應社會期待，讓軍公教與勞工生活都能更安穩。

軍公教調薪有譜？ 卓榮泰給出答案

行政院長卓榮泰19日於「520記者會」中提到，明年度最低工資有望突破3萬元，此外軍公教加薪部分，也會在整體財政與制度條件下，審慎研議軍公教調薪。

卓揆宣布0-18歲國家養 育兒假延至6歲、提供住宅減稅優惠

行政院長卓榮泰19日於「520記者會」中宣布將推動「0到18歲全程支持方案」，從生育、養育到教育全面減輕家庭負擔，重點包括，育兒假可延長至孩子6歲；育嬰住宅減稅優惠；婚產假、陪產假合理化鼓勵雙親共同參與育兒，預計下周就會在行政院會上討論細節方案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。