兩岸觀光遲遲未見曙光？ 卓揆：在對等尊嚴下恢復健康交流

對於目前兩岸政策上的方向，行政院長卓榮19日表示，政府立場一貫，持續主張在主權不容侵蝕的前提下，推動兩岸健康交流、平等對話與有尊嚴的互動。至於觀光部分，我國始終保持開放態度，但前提是必須建立在正式、對等與制度化的溝通基礎之上，先前我國也早已遞出「橄欖枝」給對方，但遲遲未收到正式的答覆，政府仍期待兩岸能在對等、尊嚴與和平的基礎上，重新建立健康有序的互動機制。

行政院今日召開「520記者會」會中有媒體關心，美國前總統川普近期相關談話後，美中關係變化是否可能使台灣在兩岸政策上採取更具彈性的調整，包括恢復觀光、恢復兩岸客運交流、甚至開放上海居民赴金馬旅遊等議題，卓榮泰表示，政府對於兩岸交流始終持開放態度，但前提必須建立在正式、對等與制度化的溝通基礎之上。

卓榮泰說，美方近期雖有不同政治人物提出各種談話，但同時也持續重申，中華民國為主權獨立國家的事實與現狀不會改變。卓榮泰強調，這一事實是台灣民主體制與國際互動的基礎，不會因外部政治情勢而動搖。

卓榮泰並指出，中國持續在台海、印太、南海以及日本周邊等區域進行各類軍事行動與灰色地帶操作，這才是造成區域不穩定的主要根源。他表示，台灣始終希望區域和平穩定，也期待兩岸關係能在理性基礎上發展。

他進一步表示，政府一貫立場是推動兩岸「健康交流、平等對話、有尊嚴互動」，包括恢復觀光、客運等交流項目在內，只要透過正式管道與制度性協商，都樂見討論與推動。

卓榮泰指出，台灣方面對於觀光品質、人員安全及雙方互惠等議題早已做好準備，也持續維持相關政策規劃與配套。然而目前關鍵在於，對方始終未透過正式對話機制進行溝通，我方也不一定都是被動，我方也曾主動提出，例如觀光部分，就曾經去函要求答覆，對方至今沒有正式的答覆。

他強調，政府期待兩岸能在對等、尊嚴與和平的基礎上，重新建立健康有序的互動機制，並持續為區域穩定與人民福祉尋求最大共識空間。