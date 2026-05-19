卓榮泰喊最低工資明年突破3萬元 軍公教調薪「會斟酌」

賴政府就職將滿兩周年，行政院長卓榮泰19日在行政院記者會上指出，明年最低工資應該會突破3萬元，且為感謝勞工與軍公教長時間付出奉獻，軍公教調薪會在此前提、原則下進行思考與研擬，經過程序之後，希望回應社會期待，讓軍公教與勞工生活都能更安穩。

關於軍公教調薪調幅，卓榮泰並未鬆口，他說，仍須經過公教人員待遇審議委員會評估跟審議，政府認為，不管是公教或是勞工朋友，在經濟發展之下，為了感謝這群人的努力辛苦和安穩工作，無論是最低工資或公教調薪，審議委員一定會斟酌各方面條件，政府也樂意看到讓人民的生活更安穩。

卓榮泰今日率副院長鄭麗君、秘書長張惇涵出席行政院520記者會，說明內閣團隊施政成果，並盤點未來推動重大政策。