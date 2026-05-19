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卓榮泰：立院「罷免大戲」失敗後 盼朝野否極泰來、和解共生

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右）今率副院長鄭麗君（左）、秘書長張惇涵出席行政院520記者會。記者杜建重／攝影
行政院長卓榮泰（右）今率副院長鄭麗君（左）、秘書長張惇涵出席行政院520記者會。記者杜建重／攝影

賴政府就職將滿兩年，立法院今日舉行賴清德總統彈劾案記名投票，朝野僵局持續。行政院卓榮泰19日說，無論覆議或釋憲，行政院都是「被動提出」，並質疑立法院立法品質；卓說，對於立院正在上演「罷免大戲」，總統和行政院卻在做國家應該做的大事，他誠懇希望，彈劾失敗後朝野能否極泰來，繼續推動和解共生，尋求最大共識。

在野因不滿行政院長卓榮泰宣布不副署「財政收支劃分法」，因此針對賴總統啟動彈劾案程序。立法院今日進行彈劾案投票，藍白表達支持、綠營則反對，與此同時，行政院正舉行施政兩周年記者會，說明內閣團隊施政成果，並盤點未來推動重大政策，朝野仍就對立。

卓榮泰指出，行政院過去提出8次覆議、6次釋憲，比歷次還多，但「我們都是被動提出」，要不是違反憲政體制、破壞財政紀律、違反侵犯國家安全，以及不經民主程序等4個條件，行政院會接受立法院通過的法案，反之若破壞憲政體制，這並非任何一個行政院長該去承擔，而是應該捍衛。

卓榮泰表示，若嚴重破壞財政紀律，責任會在行政院，受苦的是國人大眾，這絕對不允許；若侵犯國家安全，讓國家門戶洞開，國家將不成國；若未經民主程序討論，在國會粗暴透過「逕付二讀」，或最後才拿出一張紙表決，反對者和贊成者都不知道內容，這種立法品質行政院如何執行？

卓榮泰表示，今天立法院正上演一齣「罷免大戲」，但總統和行政院卻在做國家應該做的大事，並向人民報告。他誠懇希望，今日之後彈劾失敗，朝野之間能否極泰來，繼續推動和解共生，尋求最大共識。

話鋒一轉，卓榮泰提到，他仍會切記，中選會人事案對他內心的傷痛，人事案可以合作，但像中選會這樣的結果，「我個人實在無法釋懷」。即便如此，他還是重新提出中選會三人名單，希望立院同意，並積極商請專業人士同意列為通傳會人選名單，但因國會結構如此非常困難，政院仍會努力不懈，朝和解共生方式前進。

卓榮泰 賴清德 行政院 賴總統 彈劾案

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