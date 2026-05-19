賴總統就職二周年 傅崐萁批無能：只會吃前人台積電祖產

賴清德總統就職明日滿二周年，立法院今舉辦對賴總統彈劾案投票。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，民進黨執政一無是處，坐擁前人留下的台積電、竹科，不思好好治國，只會吃前朝留下來給國人的財產。

傅崐萁說，立法院今日對總統彈劾，這是歷史紀錄，國會投票後，是贊成多，還是反對多？這就是賴清德這兩年的成績單。一個從來不願意與在野黨坐下來溝通的國家元首，強悍蠻幹，主導國家一切的政策。希望賴清德能好好向前總統陳水扁取經。陳水扁執政時朝小大，朝野和諧，所有的議題都可以坐下來討論，在野的聲音也能得到尊重。很多重大法案都能順利推動，國家政策也能往前推進。

傅崐萁說，賴清德卻不是這樣，不能以自己的個性來主導國家的未來，應該要放下身段，好好傾聽民意。520前夕，民進黨中央黨部做了非常可笑的民調，自曝其短，「國家為大家減輕負擔，7成以上有感」。如同晉惠帝，何不食肉糜。

傅崐萁說，台灣現在發展成這樣，IT產業GDP不斷成長，但這5%的就業人口以外，其他的傳統產業、觀光服務業等都在吹寒風，大家生活非常艱困，貧富差距不斷拉大。民進黨為何漸漸遠離人民？台灣詐騙輸向全世界，民進黨中央也在效法。為什麼不到街上，到人群裡去問問看，到底人民有沒有感？問問街上這些讀書的學生，壓力有沒有減輕？便當有沒有降價？生活費有沒有增加？家庭環境有沒有變好？

傅崐萁批民進黨「無能」，坐擁蔣經國、李國鼎、孫運璿、趙耀東等所創設的台積電、竹科，把矽谷的人才、張忠謀請回來，讓我國能有今天AI的大爆發，AI產業出口倍數的收益成長，讓我國第一季的GDP成長高，高達13.69個百分點，這是不得了的，世界第一的經濟成長率，全部來自於台積電所帶動的上下游IT產業，民進黨不思好好治國，只會吃前朝留下來給國人的財產。

傅崐萁說，民進黨執政一無是處，只會掏空國家，國安不是只有拚命買武器，還要有人能調整我國軍待遇，我國軍將士人員能夠齊備，願意從軍的人不多，因為待遇太差。

傅崐萁說，中華民國人口負成長，這是非常嚴重的國安問題，年輕人要如何背負家庭沉重的負擔，國家經濟發展會壓垮年輕人。針對少子化國安問題，國民黨「人口國安三箭」。第一箭，0到6歲健保費全免；第二箭，0到6歲的孩子育嬰幼托，一年補助4萬元，半年補助2萬元；第三箭，從0到15歲無法謀生的孩子，由國家跟每個家庭共同支持，讓其能夠成長茁壯，好好讀書學習，每個月補助5000元，每年補助6萬元。

傅崐萁說，人口國安三箭，一年總共約支出2416億，占我國GDP不到0.8個百分點。當賴清德窮兵黷武，製造兩岸衝突，要把GDP的5%用在軍備，只要GDP的0.7%、0.8%，就能撫育孩子，鼓勵年輕人勇敢生育，「國家跟你們站在一起，讓大家勇敢地生育，來解決我們的國安問題。」這才是對人民負責、對國家負責該做的事情，國民黨會肩負起責任，會在立法院舉辦相關公聽會，推動相關的法案，徹底解決少子化。