快訊

惡鄰居靠提告住戶賺錢！律師咬牙連買2戶 6年後神逆轉：太幸運

毒駕危害嚴重…內政部擬禁吸毒者拿駕照 同車乘客影響曝光

NBA／溫班亞瑪超狂41分、24籃板 馬刺西冠首戰2OT扳倒雷霆

聽新聞
0:00 / 0:00

卓揆宣布0-18歲國家養 育兒假延至6歲、提供住宅減稅優惠

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰19日於「520記者會」中宣布將推動「0到18歲全程支持方案」。記者余弦妙／攝影
行政院長卓榮泰19日於「520記者會」中宣布將推動「0到18歲全程支持方案」。記者余弦妙／攝影

行政院長卓榮泰19日於「520記者會」中宣布將推動「0到18歲全程支持方案」，從生育、養育到教育全面減輕家庭負擔，重點包括，育兒假可延長至孩子6歲；育嬰住宅減稅優惠；婚產假、陪產假合理化鼓勵雙親共同參與育兒，預計下周就會在行政院會上討論細節方案。

卓榮泰一開始先以法國修道院甜點「可麗露」比喻行政團隊精神，指出製作可麗露需要耐心、火候與專業，就像政府團隊以專業與毅力，為國家打造更寬廣的道路。

他提到，淡江大橋於2025年獲CNN評選為「足以改變世界面貌的偉大建築」，不僅成功縮短淡水與八里車程25分鐘，也兼顧自然景觀與生態保存，成為台灣工程實力的重要象徵。

卓榮泰表示，過去一年全球面臨美國關稅政策調整、俄烏戰爭持續及中東衝突等挑戰，但台灣2025年外銷訂單金額仍創下7,437億美元新高。政府透過中油、台電等國營事業吸收成本，維持油價與電價穩定，也讓台灣維持亞洲鄰近競爭國家中相對低廉的能源價格，穩定民生與產業發展。

針對丹娜絲颱風等極端氣候災害，卓榮泰指出，中央與地方聯合投入救災，立法院也迅速通過特別預算，加速災後重建，讓受災民眾盡快恢復正常生活。

他指出，政府過去兩年完成三大重要工作。第一是「產業升級、勞工加薪」。2025年經濟成長率達8.68%，政府協助超過29萬家中小企業進行數位與淨零雙軸轉型，未來也將推動「中小企業轉型升級條例」，以更大規模預算協助傳統產業發展。

卓榮泰表示，政府鼓勵企業加薪，最低工資持續調升，軍公教待遇調整也將在審慎評估後回應社會期待。今年3月失業率降至3.34%，創26年同期新低。他重申政府「2高、2低、1平穩」目標，包括經濟成長率平均達3%以上、人均GDP突破4萬美元、失業率維持3.5%以下，以及CPI控制在2%以下，目前相關目標均朝正向發展。

第二項重點則是「擴大社會照顧」。卓榮泰表示，政府推動「健康台灣」政策，癌症篩檢年齡下修、癌症新藥基金規模提升至百億元，今年健保總額也首度突破兆元。

在育兒與長照方面，他指出，育嬰留職停薪制度將更具彈性，長照3.0預算達1,153億元，以減輕照顧者負擔；此外，八大社福津貼全面調升，中低收入戶老人、兒童及身心障礙者補助同步加碼。

卓榮泰也提到，今年所得稅免稅門檻再度提高，包括單身族年所得62.6萬元、四口之家164.1萬元，以及三代同堂212.45萬元以下可免繳所得稅，並提高房租與長照扣除額，以減輕家庭負擔。

第三項則是「均衡台灣、投資未來」。卓榮泰表示，桃園機場第三航廈北登機廊廳已啟用，淡江大橋正式通車，台南沙崙智慧綠能科學城、智慧機器人研發中心等重大建設也陸續完成。

他並指出，政府積極推動國防與太空發展，包括獵風者衛星升空、海鯤號潛艦測試等，強化台灣科技與國防韌性。

卓榮泰也提到，台灣曾歷經非洲豬瘟防疫挑戰，在政府、養豬產業與全民共同努力下，今年4月成功重返亞洲唯一三大豬病非疫區，台灣豬肉也恢復出口新加坡，展現台灣面對困難時的團結與韌性。

展望未來，他提出多項重要政策，包括：建構全台供水珍珠串聯系統，強化水資源韌性；推動桃園、高雄雙國際機場發展；長照3.0今年提前上路；推動4年1,000億元治水計畫；持續建構六大區域產業生活圈；推動AI新十大建設，培育50萬AI人才；發展13項關鍵戰略產業；推動「0到18歲全程支持方案」，從生育、養育到教育全面減輕家庭負擔。

卓榮泰最後表示，每一項政策與建設都需要前瞻規劃、專業團隊與穩定財政支持，行政團隊將持續以行動回應人民期待，帶領台灣持續向前。

卓榮泰 淡江大橋 卓揆 育兒 賴清德

延伸閱讀

520政院撒利多 彈性育嬰假升級育兒假 6歲前適用

對抗少子化 藍黨團提孩子健保免費、每月5千元育兒補助

「育兒津貼提高至1.5萬」幼教團體喊話：正視年輕家庭育兒壓力

金門托育量能持續擴充 縣府鎖定校園增設幼幼班減輕家長壓力

相關新聞

賴總統就職二周年 傅崐萁批無能：只會吃前人台積電祖產

賴清德總統就職明日滿二周年，立法院今舉辦對賴總統彈劾案投票。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，民進黨執政一無是處，坐擁前人留下的台積電、竹科，不思好好治國，只會吃前朝留下來給國人的財產。

民眾黨團：賴總統四大支柱政見全跳票 反成川習談判籌碼

立法院去年否決財政收支劃分法覆議案，在野黨立委對賴清德總統發動彈劾程序。民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天說，賴總統過去提出「四大支柱」早已淪為「四大皆空」，是否要為政見跳票向全民道歉？民眾黨團成員一致性投票「同意彈劾賴總統」。

卓榮泰：台灣目標是與世界合作共贏 盼兩岸和平共榮健康交流

對於就職兩周年後的國際及兩岸情勢，行政院長卓榮泰19日指出，中華民國是一個主權獨立國家，這是事實也是現狀，不會也不容改變；他期許朝野和解共生、兩岸和平共榮，因為台灣目標是世界合作共贏，除了主權不容侵奪，也期盼兩岸秉持誠意重新面對未來健康永續交流，及平等尊嚴對談。

卓榮泰喊最低工資明年突破3萬元 軍公教調薪「會斟酌」

賴政府就職將滿兩周年，行政院長卓榮泰19日在行政院記者會上指出，明年最低工資應該會突破3萬元，且為感謝勞工與軍公教長時間付出奉獻，軍公教調薪會在此前提、原則下進行思考與研擬，經過程序之後，希望回應社會期待，讓軍公教與勞工生活都能更安穩。

軍公教調薪有譜？ 卓榮泰給出答案

行政院長卓榮泰19日於「520記者會」中提到，明年度最低工資有望突破3萬元，此外軍公教加薪部分，也會在整體財政與制度條件下，審慎研議軍公教調薪。

卓揆宣布0-18歲國家養 育兒假延至6歲、提供住宅減稅優惠

行政院長卓榮泰19日於「520記者會」中宣布將推動「0到18歲全程支持方案」，從生育、養育到教育全面減輕家庭負擔，重點包括，育兒假可延長至孩子6歲；育嬰住宅減稅優惠；婚產假、陪產假合理化鼓勵雙親共同參與育兒，預計下周就會在行政院會上討論細節方案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。