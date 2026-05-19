520政院撒利多 彈性育嬰假升級育兒假 6歲前適用

面對施政滿兩周年，行政院長卓榮泰19日宣布政府將啟動「0到18歲全程支持計畫」，包括彈性育嬰假升級為育兒假，到6歲前適用，另推動育嬰住宅減稅優惠，婚嫁、產假、陪產假更合理的規劃，達到照護陪伴目的，鼓勵雙親共同參與。

卓榮泰今日上午率副院長鄭麗君、秘書長張惇涵出席行政院520記者會，說明內閣團隊施政成果，並盤點未來重大政策。

除了細數過往完成從北到南的供水計畫串連、2座南北國際機場雙空港、長照3.0提前啟動、4年1000億元河川治水工作、6大區域產業生活圈、8大社福生活補助增幅23.6％、AI新十大建設及13項國家戰略產業。

卓榮泰加碼宣布推動「0到18歲全程支持計畫」，很快會經過行政院會正式定案，包括「彈性育嬰假」升級為「育兒假」，到6歲前都可以適用；另推動育嬰住宅及減稅優惠，婚假、產假、陪產假進行更合理規劃，達到照護、陪伴目的，鼓勵雙親共同參與。

卓榮泰指出，政府會在生育、養育、教育環節，以「加補助、減負擔，多彈性、增照顧」原則，達到安心生養、強化托育、加碼教育、友善職場及居住減壓等各面向支持。希望經濟成長不只讓全民共享更要讓世代共享，照顧更多年輕人，照顧更好的下一代。

對於少子女化戰略計劃細節，卓榮泰指出，他所提出的方案都有具體內容，但尚未經行政院會討論，最快會在下周四行政院會進行討論並對外宣布，請容許政院討論定案後，在完成程序後對外宣布。這幾周也持續向總統報告內容，整體規劃也在國家財政許可下進行，廣泛對青年朋友與備受照顧者做更多服務。

針對國民黨立法院黨團昨日提出少子女化應對政策，包括0到6歲健保費全額免費；0到6歲托育補助每半年2萬元；0到15歲每月5000元育兒補助。

卓榮泰表示，公共政策不是比較誰的經費多，而是如何整體戰略布局，提出全盤配套措施，比如政府從生育、養育及教育進行規劃，透過補助、給予彈性時間，這樣才完整，而非當中選幾項做資源挹注，否則難免失衡，應該比較的是如何提出宏觀的大型配套。