520執政二周年記者會 賴總統談台灣總統直選30周年

總統府將於5月20日周三上午10點，由賴清德總統主持執政兩周年記者會，並率領副總統蕭美琴、秘書長潘孟安等團隊共同出席。據悉，記者會中，賴總統除了將發表就職兩周年談話，也將向國人說明未來接續的國政願景與施政方向。

據了解，520這一周，執政團隊整體節奏已由周一民進黨中央公布民調揭開序幕；今日周二上午將由行政院接棒，盤點執政兩年施政成果，展現穩健執政、負責任面對國人的態度，也對應立法院藍白陣營所提出的總統彈劾案等政治攻防。

而在5月20日當天，總統將親自召開記者會，向國人進行國政報告。預料談話將以台灣總統直選三十周年作等談話元素，回顧台灣自由民主生活得來不易，也從民主深化、國家安全、經濟韌性與社會照顧等多元面向，說明政府過去兩年的施政成果，以及未來持續帶領台灣穩健前行。