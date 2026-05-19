立院彈劾今投票 賴總統明舉行就職2周年記者會向國人報告

賴清德總統執政明（20日）屆滿2周年，明日上午10時，賴總統將在總統府主持執政2周年記者會，並率領副總統蕭美琴、秘書長潘孟安等團隊共同出席。記者會中，總統除了將發表就職2周年談話，也將向國人說明未來接續的國政願景與施政方向。

據了解，賴總統520執政滿2周年之際，執政團隊整體節奏由周一民進黨中央公布民調揭開序幕；今日上午由行政院接棒，盤點執政兩年施政成果，展現穩健執政、負責任面對國人的態度，也對應立法院藍白陣營所提出的總統彈劾案等政治攻防。

520日當天，賴總統將親自開記者會，向國人進行國政報告。預料談話將以台灣總統直選30周年作等談話元素，回顧台灣自由民主生活得來不易，也從民主深化、國家安全、經濟韌性與社會照顧等多元面向，說明政府過去兩年的施政成果，以及未來持續帶領台灣穩健前行。