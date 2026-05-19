賴總統職2周年／陸客陸生幾清零 來台旅客逐年減

大陸國台辦在國民黨主席鄭麗文訪問後公布十項對台措施，我方至今未接球，兩岸觀光持續冰凍，二○二○年起大陸政府暫停大陸學位生來台就學，陸生也幾乎已經「清零」，大專校院已轉往東南亞開發生源。學者指出，過去產業多透過工協會、媒體表達心聲，政府聽不進去，最極端的做法就是用選票讓政府覺醒。

實踐大學觀光學系教授高洺塗指出，台灣出境旅遊人口以百分之八至九逐年增加，入境觀光旅客人次卻以百分之三至四逐年遞減，若再不面對觀光問題，十年之後恐再無陸客或國際客願意來台旅遊。

過去產業表達心聲，政府聽不進去主要是意識形態掛帥，最極端的做法就是用選票讓政府覺醒；儘管目前情況艱困，但產業仍盼更多陸客來台。

高洺塗表示，主管機關沒魄力、中央政府汙名化，雙重夾殺下，讓台灣觀光旅遊產業非常悲觀，陸客無法前來，也吸引不到更多國際客，與其每年都設定來台國際客目標，不如徹底改善台灣觀光體質，不要以意識形態看待兩岸觀光，才有改變的希望。

靜宜大學監察人陳振貴表示，二○二○年起大陸政府暫停大陸學位生來台就學，隨大陸學位生一屆屆畢業，至今幾乎已經「清零」。盼不到大陸學位生來台，大專校院已經改變了海外招生市場，近年除了招收日韓學生外，多積極往東南亞開發生源。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則表示，目前在台陸生絕大多數為短期研修生，部分私立大學一年仍有數百名研修生，代表我方與陸方學校合作關係仍在，但想招大陸學位生必須提升至教育部、陸委會層級，上面不先談，下層的陸生聯招會也沒輒。