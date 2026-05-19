聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統職2周年／陸客陸生幾清零 來台旅客逐年減

聯合報／ 記者許維寧胡瑞玲／台北報導

大陸國台辦在國民黨主席鄭麗文訪問後公布十項對台措施，我方至今未接球，兩岸觀光持續冰凍，二○二○年起大陸政府暫停大陸學位生來台就學，陸生也幾乎已經「清零」，大專校院已轉往東南亞開發生源。學者指出，過去產業多透過工協會、媒體表達心聲，政府聽不進去，最極端的做法就是用選票讓政府覺醒。

實踐大學觀光學系教授高洺塗指出，台灣出境旅遊人口以百分之八至九逐年增加，入境觀光旅客人次卻以百分之三至四逐年遞減，若再不面對觀光問題，十年之後恐再無陸客或國際客願意來台旅遊。

過去產業表達心聲，政府聽不進去主要是意識形態掛帥，最極端的做法就是用選票讓政府覺醒；儘管目前情況艱困，但產業仍盼更多陸客來台。

高洺塗表示，主管機關沒魄力、中央政府汙名化，雙重夾殺下，讓台灣觀光旅遊產業非常悲觀，陸客無法前來，也吸引不到更多國際客，與其每年都設定來台國際客目標，不如徹底改善台灣觀光體質，不要以意識形態看待兩岸觀光，才有改變的希望。

靜宜大學監察人陳振貴表示，二○二○年起大陸政府暫停大陸學位生來台就學，隨大陸學位生一屆屆畢業，至今幾乎已經「清零」。盼不到大陸學位生來台，大專校院已經改變了海外招生市場，近年除了招收日韓學生外，多積極往東南亞開發生源。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則表示，目前在台陸生絕大多數為短期研修生，部分私立大學一年仍有數百名研修生，代表我方與陸方學校合作關係仍在，但想招大陸學位生必須提升至教育部、陸委會層級，上面不先談，下層的陸生聯招會也沒輒。

陸客 鄭麗文 陸生

延伸閱讀

蘇起看川習會：習近平以釜底抽薪方式爭取美國認同處理台獨問題

張榮恭：川普明白拒絕賴清德政府「倚美謀獨」

印尼加查馬達大學校長訪台 促進與10校交流合作

連勝文：民進黨硬拗「美中台關係不變」 真以為老百姓可任意矇騙？

相關新聞

憲政首例！賴總統明就職滿2年 彈劾案今投票

賴清德總統明天就職滿兩年，立法院今天舉行賴總統彈劾案記名投票，為中華民國憲政史上首次總統彈劾案。國民黨團今先召開黨團大會，將一致投下同意彈劾票；民眾黨團也說將團進團出投票，追究總統失職行為。民進黨團質疑在野黨搞鬥爭，將進場投票，表達反對意見。

賴總統職2周年／檢視經濟 學者：賴政府收割過去成績

賴政府執政滿兩年，今年經濟成長率有機會超過百分之四，台股也站上四萬點。經濟學者表示，經濟亮眼都來自ＡＩ拉抬，傳產則非常不理想，賴政府只是收割過去的成績，並沒有長遠的經濟政策規畫，沒有想要為下個世代找到可以轉骨的產業。此外，雖然有ＡＩ紅利，但只有少數人受惠、貧富差距擴大，多數民眾生活並沒有更好。

冷眼集／民調自嗨 賴政府無視內外交迫

賴清德總統就職兩周年，民進黨發布民調指總統施政滿意度及信任度雙雙過半，宣稱執政團隊「正走在對的方向」。但對照國人對物價與薪資的實際感受，及外交與兩岸現實處境，人民不免想追問，賴政府當真不知兩年來的執政能量究竟消耗在哪？

賴總統職2周年／能源政策 每次轉彎都未誠實說明

面對產業界和民眾關切供電穩定問題，賴政府的能源政策從反核到返核、綠能目標以裝置容量取代發電占比，專家表示，賴政府能源政策連連轉彎，暴露長期規畫不足，攸關國安的政策成為政治口號的修正；問題不在於轉彎，而在於每一次轉彎都缺乏清楚路線圖與誠實說明，當能源已是國安命脈，政策不能再靠政治口號導航，必須回到科學、數據與風險治理。

賴總統職2周年／九合一選戰藍白壓境 賴主席保位戰

九合一選戰年底登場，被視為賴清德總統的執政期中考，在藍白合大軍壓境下，選戰結果也成了賴清德的民進黨主席保「位」戰。對於出現何種結果，「賴主席」位子可能動搖，藍綠白陣營看法不一，但綜合評估，新北市與南二都由誰拿下，將直接定義選戰輸贏。

賴總統職2周年／陸客陸生幾清零 來台旅客逐年減

大陸國台辦在國民黨主席鄭麗文訪問後公布十項對台措施，我方至今未接球，兩岸觀光持續冰凍，二○二○年起大陸政府暫停大陸學位生來台就學，陸生也幾乎已經「清零」，大專校院已轉往東南亞開發生源。學者指出，過去產業多透過工協會、媒體表達心聲，政府聽不進去，最極端的做法就是用選票讓政府覺醒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。