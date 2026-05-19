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賴總統職2周年／能源政策 每次轉彎都未誠實說明

聯合報／ 記者林海／台北報導
賴政府能源政策連續轉彎，專家警示缺乏誠實說明和科學規劃，影響國家能源安全。 圖／聯合報系資料照片
賴政府能源政策連續轉彎，專家警示缺乏誠實說明和科學規劃，影響國家能源安全。 圖／聯合報系資料照片

面對產業界和民眾關切供電穩定問題，賴政府的能源政策從反核到返核、綠能目標以裝置容量取代發電占比，專家表示，賴政府能源政策連連轉彎，暴露長期規畫不足，攸關國安的政策成為政治口號的修正；問題不在於轉彎，而在於每一次轉彎都缺乏清楚路線圖與誠實說明，當能源已是國安命脈，政策不能再靠政治口號導航，必須回到科學、數據與風險治理。

清大原子科學院院長葉宗洸表示，政府改口未來綠能的發展成績改看裝置容量，就是企圖魚目混珠，也代表不管是風電或是光電發展都不如預期，而只看裝置容量，根本無法反映再生能源可以供電的能力。

葉宗洸說，台灣的能源供給依賴外在，風險承受能力低，此次中東戰爭讓全球天然氣供給緊缺，對台灣來說，不只是未來，光是眼前的衝擊就很大，天然氣缺乏是全球問題，調度無法解決問題，而在能源安全出現危機之際，民進黨內的反核壓力跟著緩解，賴總統才順勢重啟核能。

他表示，政府的能源政策不應該被意識形態綁架，荷莫茲海峽被封鎖，台灣少了三成的天然氣，等同於少了百分之十五的電力，因此更應該徹底考慮讓核一也重啟、核四續建後商轉供電，這些都是穩定基載；理想的能源配比應該是核電、再生能源、火力都占三成，其他如氫能、地熱等占一成，對國家能源安全才能實質強化。

中華經濟研究院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜也說，政府用了太多不切實際的口號去影響能源市場，以裝置容量來當成再生能源的目標更是萬萬不可。他認為，台灣的能源政策不是電夠不夠的問題，而是沒有一個好的市場，也沒有去尊重價格機制。

能源政策 再生能源 核電 賴清德

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