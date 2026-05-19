賴總統職2周年／檢視經濟 學者：賴政府收割過去成績

賴政府執政滿兩年，今年經濟成長率有機會超過百分之四，台股也站上四萬點。經濟學者表示，經濟亮眼都來自ＡＩ拉抬，傳產則非常不理想，賴政府只是收割過去的成績，並沒有長遠的經濟政策規畫，沒有想要為下個世代找到可以轉骨的產業。此外，雖然有ＡＩ紅利，但只有少數人受惠、貧富差距擴大，多數民眾生活並沒有更好。

不具名學者指出，無論是去年及今年的經濟成長率，或股市大漲，都是來自ＡＩ拉抬，中東戰事爆發後，國際預測機構下修全球主要國家經濟成長率，唯獨台灣例外。相對ＡＩ產業蓬勃發展，傳產卻非常不理想，可見賴政府並沒有長遠的經濟政策規畫，為下一個世代找到可以進一步轉骨的產業，只是收割過去的成績。

台股創史上新高，但學者質疑，只有少數人受惠、貧富差距擴大，多數民眾生活並沒有更好。本報資料照片

這位學者說，賴政府的財經首長沒有特殊經濟長才，與前任蔡英文政府區別不大，反而為了選舉，過去很多政策都轉彎，例如新南向政策已喊停，原本民進黨堅持的反核也放棄，對外雖然說是完成階段性任務，實際上卻是為了選舉，「如果宗旨是對的，應該要堅持，可見沒有中心思想」，凸顯其經濟政策是炒短線。

學者表示，中東戰事引發油價上漲，政府要求中油台電吸收，花掉上百億元，這些都要國家預算支出，惡化政府財政，原因都是今年底要選舉，為何其他國家油價都在反映成本，只有台灣由政府不斷吸收能源成本？其結果是造成價格扭曲，最後還是要由全民負擔。

此外，台股指數大漲背後也浮現泡沫化、產業兩極化與資金過度集中等隱憂。行政院前副院長施俊吉指出，資金過度集中於股市，並非單純企業表現優異，而是台灣投資工具不足、債市不發達，加上資金缺乏其他出口，導致全民財富幾乎「除了股票，還是股票」；政府應回到金融監理「穩定市場」的本質，政策上應優先強化風險分散，發展更多元投資管道，包括健全債券市場、引導資金流向不同產業與金融商品，而不是讓全民財富過度押注單一企業與單一題材。

政大金融系教授殷乃平建議，政府可思考建立制度，引導高科技產業將部分獲利投入ＡＩ應用基金，協助傳統產業導入ＡＩ、推動數位轉型，讓科技紅利能夠外溢到更多產業，而不是只停留在少數大型科技公司與資本市場。

中央大學經濟系教授吳大任指出，經濟亮眼成績來自ＡＩ紅利，問題是受惠紅利的就業人數，以電子業來看，只有一百多萬人，相較全國總體就業人口一千兩百萬人不到十分之一。經濟成長雖好，大部分民眾生活並沒有因為ＡＩ紅利過得更好，只是少數人受惠，貧富差距擴大，尤其是經濟弱勢家庭，所得來源只靠薪水，如果在服務業、傳統製造業上班，日子非常辛苦。

吳大任表示，年輕家庭所得再高也不可能在台北市買房，只能租房，這幾年租金上漲，快吃掉薪資所得，更不可能儲蓄買房，外食費也增加，房價、物價都加重年輕人生活壓力。