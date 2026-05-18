聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統職2周年／資深立院人士：國防政策 未按立院政治現實調整

聯合報／ 記者李人岳李成蔭林銘翰黃婉婷程嘉文／台北報導

賴總統就任滿兩年，兩岸高度對峙，國防經費屢創新高，賴總統宣示國防支出要在二○三○年達到ＧＤＰ的百分之五，不過軍事專家認為難度真的很高。資深立院人士則質疑，賴政府推動國防政策的最大問題，是與在野黨的溝通，沒有根據立院政治現實的變化作出調整。

國民黨前立委林郁方指出，兩岸政治高度對立，中共機艦在台灣周邊活動愈加頻繁，情勢看似比蔡英文時代更緊張，所以國防預算也就逐年增加，但對改善政治互動的努力卻付之闕如。林郁方強調，聰明的國家和政治人物，面對高度軍事對峙的對手，都還會留下一條可供溝通的管道，免得讓情勢一發不可收拾，民進黨應該要了解，再多的軍事投資只是增加軍備競賽，還是應該思考如何緩和兩岸政治關係。

外界關注國防經費屢創新高，除了二○二五年國防預算達六四七○億元外，二○二六年預算草案總額更達九四九五億元，在公布時占ＧＤＰ的百分之三點三二。另外，立院近期三讀軍購特別條例在草案階段，更是提出達一點二五兆元支出。但立院人士指出，賴政府上任兩年，推動國防政策最大的問題，應該是與在野黨的溝通。

如今，美國總統川普直言「不想看到台獨」，對是否批准新一批一四○億美元對台軍售態度曖昧，引發各界憂心。國民黨立委憂影響戰備，認為國防部應說清楚；民眾黨立院黨團認為，國安單位應立即採取因應措施；民進黨立委王定宇則批，國民黨立委刪凍國防預算，別成「國家不設防立委」。

專家則指出，此波軍售集中在防空武器，如果真的延宕或告吹，中短程的ＮＡＳＡＭＳ（國家先進地對空飛彈系統）的影響，可能比負責反飛彈的愛國者三型更大。

林郁方 國防預算 蔡英文

延伸閱讀

憂川普不批准第二波軍購 賴士葆：國防部應說明是否影響戰備

聯合報社論／川習夜話：台灣必須停止「倚美謀獨」

回應川習會 賴總統稱捍衛中華民國現狀：沒有「台獨」問題

川普不想看到台獨 府：向來主張維護兩岸現狀

相關新聞

【即時短評】川普「振聾發聵」 賴政府還在維持現狀？

川習會結束後，川普接受專訪談論台灣問題的片段、和在機上與記者的問答，如水銀瀉地般襲來，許多人認為川普已打破過往許多「美中台」之間的「禁忌」或不成文規定；然而，賴政府卻仍停留在過往的制式回覆，幾無看到「滾動式」應對。令人不禁質疑，黨政高官們是否都以為摀住了耳朵，就聽不到川普的「醍醐灌頂」？

【即時短評】被川普「當頭棒喝」的 恐怕不只綠營

美國總統川普接受福斯新聞主播拜爾（Bret Baier）專訪於「川習會」後播出。川普談及台灣問題十分直白，言論雖稱不上海嘯，在台灣政壇引起的卻也不只是波濤；而被川普「當頭棒喝」的，恐怕也不只是民進黨政府。

影／蔣萬安被酸「萬事問伯洋」 北市府回擊：沈伯洋還要繼續躲？

民進黨北市長參選人沈伯洋近期雙城論壇「滲透說」，台北市長蔣萬安昨天反問沈伯洋拿出雙城被滲透證據、還有哪位被約談里長被保護？遭沈伯洋反酸怎麼「萬事問伯洋？」北市府副發言人蔡畹鎣反擊，這些都是沈伯洋自己說的，不問沈伯洋要問誰？「難道沈伯洋還要繼續躲？」

歷史上的今天／1954年港星勞軍團抵台 熱情民眾包圍

1954年5月19日，香港影劇界慶祝總統副總統就職回國勞軍團一行64人，分批全部抵達台北。上午起首批二架包機降落松山機場後，台北各界即掀起如狂的歡迎熱潮，台北至松山機場沿途，萬人空巷。

竹北市長 傳民眾黨徵召邱臣遠參選

新竹縣竹北市長選戰受各界注目，民進黨現任市長鄭朝方專注市政，參選動向尚不明朗；國民黨已有四名民代有意參選，曾任竹縣府消保官的靳邦忠也被視為藍營「隱藏版黑馬」，民眾黨則盛傳本周可能徵召新竹市副市長邱臣遠參選，藍白整合已成選情發展關鍵。

美眾院議長：台灣必須稍微展現實力

美國眾議院議長強生十七日接受福斯新聞訪問表示，「他們必須稍微展現一下實力，並再次宣示他們是一個獨立國家，而且必須維持如此」。美國國會將堅定確保中國大陸不能直接併吞台灣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。