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賴總統職2周年／學者：賴總統未團結台灣 還劃分敵我

聯合報／ 記者周佑政張文馨／台北報導
為了推動罷免，賴清德總統「團結十講」，從第一講出來後，不僅國內朝野，連外交圈都「炸鍋」了，只進行到第四講，就已經無疾而終。圖／聯合報系資料照片
為了推動罷免，賴清德總統「團結十講」，從第一講出來後，不僅國內朝野，連外交圈都「炸鍋」了，只進行到第四講，就已經無疾而終。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統執政屆滿二周年，學者指出，賴政府是「雙少數執政」，理應讓權、妥協，但行政部門卻與代表多數民意的立法院反向而行，在台灣內部劃分敵我，與賴總統強調的團結國家目標背道而馳；而對外方面，如何化解兩岸關係緊張，賴總統還需要努力。

台北大學公共行政暨政策系教授劉嘉薇表示，民進黨是少數執政，卻推動大罷免，分化、撕裂台灣社會；更諷刺的是，為了推動罷免，賴總統在名為「團結十講」的演說中，發表「雜質說」，讓民眾感到憤慨與難過。

劉嘉薇說，就政治制度面而言，賴政府是雙少數執政，理應對在野讓權、與在野黨妥協，但賴政府執政迄今，針對國會多數通過的法案，不斷採取覆議、不副署，甚至在大法官人數不足情況下硬是釋憲，造成政治動盪；賴總統在選前承諾願意到立法院國情報告，至今仍未實現，也讓朝野互信愈來愈低。

政治大學國關中心兼任研究員嚴震生指出，賴總統雖然在就任總統時承諾會維持現狀，並承諾會團結社會，但實際上，面對民進黨在國會沒有過半的現實，他沒有做到真正的團結台灣，還在國內劃分敵我；在外交領域打抗中牌且不接受批評，只想聽好聽話，其實從喀麥隆拒絕我經貿官員參加世界貿易組織的部長級會議，到賴總統出訪史瓦帝尼遇阻撓，都有很多警訊。他說，要真正維持現狀，首先要團結國內，以台灣經濟表現為底，進一步在對外關係上展現謹慎穩健的作風。

民進黨 賴清德 立法院

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