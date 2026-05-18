聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統職2周年／朝野陷僵局 藍指賴總統好鬥「恐失台灣未來」

聯合報／ 記者唐筱恬屈彥辰林銘翰張曼蘋／台北報導
賴總統就任滿兩年，被在野黨評為「內外交困、進退失據」。朝野立委在立法院衝突的畫面，一再上演。本報資料照片
賴總統就任滿兩年，被在野黨評為「內外交困、進退失據」。朝野立委在立法院衝突的畫面，一再上演。本報資料照片

賴清德總統五月廿日就職滿兩周年，回顧這兩年，賴政府面對朝小野大，屢屢採取對抗姿態，讓朝野烽火四起。國民黨立委羅智強批，賴總統好鬥性格是朝野衝突根源；民眾黨團總召陳清龍呼籲賴總統懸崖勒馬，不要再製造對立；民進黨團幹事長莊瑞雄則指在野黨應停止惡鬥，若真覺得執政黨違憲亂政，就勇敢提倒閣。

羅智強表示，賴總統執政滿兩周年，也是民進黨連續執政滿十周年，不僅十年前民進黨對選民的承諾沒有做到，賴總統兩年前上任時說要改善幼托、長照、社宅等也統統跳票；最近台美貿易協定簽署完成，政府還開放有毒馬鈴薯進口，更讓食安成為笑話。

羅智強表示，賴總統上任時說「存謙卑的心」，但他表現出的只有傲慢，其好鬥性格，正是朝野衝突不斷的根源；民進黨執政十年，尤其是賴總統掌權兩年，台灣失去能源自主、失去了司法信任、失去了兩岸和平、失去了外交空間，更失去了社會和諧，若賴總統仍不反躬自省、幡然悔悟，再失去的恐怕是台灣的未來。

國民黨立委李彥秀說，今年是地方大選年，賴總統在施政表現不佳的情況下，只能繼續以對抗與意識形態鞏固綠營團結；過去兩年，不論是兩岸關係或朝野關係，民進黨嘴巴上稱溝通和解，實際卻是處處對抗，死結無解，二○二八總統大選，人民選票會作出最後裁決。

「過去兩年的朝野僵局，賴總統、行政院長卓榮泰領導的政府要負最大的責任。」陳清龍表示，賴政府面對不同意見者，動輒出動網軍抹紅、甚至濫用司法檢調追殺在野黨，面對在野黨提出的法案，賴政府也經常膝反射反對；他誠懇呼籲賴總統懸崖勒馬，好好團結國家，不要再製造對立。

莊瑞雄表示，這兩年立法院衝突不斷，最根本的原因就是藍白仗著國會多數，把立法院變成政治鬥爭場，很多重大法案沒充分討論、沒委員會實質審查，就強行推進，甚至動不動就操作杯葛、彈劾、癱瘓議事；從國會擴權法案、財劃法爭議，到總預算、國防特別條例，人民看到的不是理性監督，而是政治惡鬥。他說，民進黨團的立場很清楚，歡迎監督、願意競爭，但不能讓程序正義被踐踏，更不能讓國家安全與人民利益變成政治操作工具。

羅智強 賴清德 民進黨團

延伸閱讀

賴總統提台獨意涵 國民黨酸不要再硬拗了：遵循憲法很困難？

美對台政策改變… 賴總統面臨狀況 恐比扁時代惡劣

回應川習會涉台問題 賴總統：捍衛中華民國現狀、沒有「台獨」問題

川習會後 賴政府莫裝睡

相關新聞

【即時短評】川普「振聾發聵」 賴政府還在維持現狀？

川習會結束後，川普接受專訪談論台灣問題的片段、和在機上與記者的問答，如水銀瀉地般襲來，許多人認為川普已打破過往許多「美中台」之間的「禁忌」或不成文規定；然而，賴政府卻仍停留在過往的制式回覆，幾無看到「滾動式」應對。令人不禁質疑，黨政高官們是否都以為摀住了耳朵，就聽不到川普的「醍醐灌頂」？

【即時短評】被川普「當頭棒喝」的 恐怕不只綠營

美國總統川普接受福斯新聞主播拜爾（Bret Baier）專訪於「川習會」後播出。川普談及台灣問題十分直白，言論雖稱不上海嘯，在台灣政壇引起的卻也不只是波濤；而被川普「當頭棒喝」的，恐怕也不只是民進黨政府。

影／蔣萬安被酸「萬事問伯洋」 北市府回擊：沈伯洋還要繼續躲？

民進黨北市長參選人沈伯洋近期雙城論壇「滲透說」，台北市長蔣萬安昨天反問沈伯洋拿出雙城被滲透證據、還有哪位被約談里長被保護？遭沈伯洋反酸怎麼「萬事問伯洋？」北市府副發言人蔡畹鎣反擊，這些都是沈伯洋自己說的，不問沈伯洋要問誰？「難道沈伯洋還要繼續躲？」

歷史上的今天／1954年港星勞軍團抵台 熱情民眾包圍

1954年5月19日，香港影劇界慶祝總統副總統就職回國勞軍團一行64人，分批全部抵達台北。上午起首批二架包機降落松山機場後，台北各界即掀起如狂的歡迎熱潮，台北至松山機場沿途，萬人空巷。

竹北市長 傳民眾黨徵召邱臣遠參選

新竹縣竹北市長選戰受各界注目，民進黨現任市長鄭朝方專注市政，參選動向尚不明朗；國民黨已有四名民代有意參選，曾任竹縣府消保官的靳邦忠也被視為藍營「隱藏版黑馬」，民眾黨則盛傳本周可能徵召新竹市副市長邱臣遠參選，藍白整合已成選情發展關鍵。

美眾院議長：台灣必須稍微展現實力

美國眾議院議長強生十七日接受福斯新聞訪問表示，「他們必須稍微展現一下實力，並再次宣示他們是一個獨立國家，而且必須維持如此」。美國國會將堅定確保中國大陸不能直接併吞台灣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。