聽新聞
0:00 / 0:00

時間軸／大罷免、朝野僵局...賴政府執政10大爭議與衝突

聯合報新聞部／ 編輯整理
賴清德總統執政以來，爭議與衝突不斷。圖／聯合報系資料照
賴清德總統執政以來，爭議與衝突不斷。圖／聯合報系資料照

國會改革法案衝突、兩岸敵對勢力說、大罷免32比0執政大挫敗......，自2024年5月20日賴清德總統就職以來，由於國會呈現「朝小野大」局面，朝野衝突頻率與憲政危機的密度均創下近年新高。聯合新聞網依照時間順序，整理出執政至今的十大主要爭議與衝突事件。

2024/05 國會改革法案衝突（青鳥行動）

•藍白聯手推動國會改革法案
•立法院爆發激烈肢體衝突
•大批民眾發起「青鳥行動」包圍立院

「青鳥行動」反國會擴權團體在立法院外舉辦活動。圖／聯合報系資料照片
「青鳥行動」反國會擴權團體在立法院外舉辦活動。圖／聯合報系資料照片

2024/06 覆議案遭藍白否決 府院全面對抗

•行政院對國會改革法提出覆議
•藍白以國會席次優勢否決
•府院與立院全面對撞

編輯推薦

2024/07 憲法法庭攻防 國會擴權是否違憲

•民進黨聲請釋憲，國會調查權是否過大、侵害行政權與人民權利
•藍白指民進黨輸不起，不尊重民意

2024/08 中央總預算與財劃法衝突

•在野黨強調監督浮編預算，大幅刪減數位部、國防、前瞻建設、媒體宣傳費預算
執政黨批在野癱瘓政府

立法院進行大法官人事同意權投票，藍白聯手全投不同意票，7位被提名人均未通過同意票門檻。圖／聯合報系資料照片
立法院進行大法官人事同意權投票，藍白聯手全投不同意票，7位被提名人均未通過同意票門檻。圖／聯合報系資料照片

2024/09 大法官人事同意權卡關

•在野黨批大法官、NCC、監察院相關人事酬庸
•執政黨指在野惡意杯葛

2025/03 兩岸「敵對勢力」說 台海緊張升高

•賴清德總統召開國安高層會議，明確將中國大陸定義為「境外敵對勢力」
•中國強烈反彈、台海局勢升溫

大罷免遭32比0完封，執政大挫敗。圖／聯合報系資料照片
大罷免遭32比0完封，執政大挫敗。圖／聯合報系資料照片

2025/08 大罷免32比0執政大挫敗

•公民團體發起罷免投票
•兩波共31名國民黨立委和新竹市長高虹安，全部不通過
•執政大挫敗，賴清德發表談話：反對聲音聽到了

編輯推薦

2025年底 軍購預算、總預算朝野攻防

•行政院提出1.25兆國防特別條例草案
•在野質疑金額過高、是否只限對美軍購
•立院三讀軍人加薪和退休警消待遇預算
•行政院拒絕編列預算，在野黨杯葛總預算反制

2026/03 能源政策轉彎 評估重啟核二、核三廠

•台電虧損、電價調漲在野轟能源政策失敗
•總統賴清德宣布，因應AI時代與經濟發展，將評估重啟核二、核三廠

國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團提案彈劾賴清德總統，擺出賴清德合成照，影射賴清德是袁世凱。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團提案彈劾賴清德總統，擺出賴清德合成照，影射賴清德是袁世凱。圖／聯合報系資料照片

2025–2026 總統彈劾案與憲政爭議

•在野黨轟執政黨對國會法案「不公布、不副署、不執行」
•2026年5月19日立院投票表決

賴政府執政10大爭議與衝突。「點我看大圖」。圖／AI協作
賴政府執政10大爭議與衝突。「點我看大圖」。圖／AI協作

賴政府執政10大爭議與衝突。圖／AI協作
賴政府執政10大爭議與衝突。圖／AI協作

編輯推薦

賴清德 賴總統 朝野 執政黨 卓榮泰 軍購 國會改革

相關新聞

憲政首例！賴總統明就職滿2年 彈劾案今投票

賴清德總統明天就職滿兩年，立法院今天舉行賴總統彈劾案記名投票，為中華民國憲政史上首次總統彈劾案。國民黨團今先召開黨團大會，將一致投下同意彈劾票；民眾黨團也說將團進團出投票，追究總統失職行為。民進黨團質疑在野黨搞鬥爭，將進場投票，表達反對意見。

賴總統職2周年／檢視經濟 學者：賴政府收割過去成績

賴政府執政滿兩年，今年經濟成長率有機會超過百分之四，台股也站上四萬點。經濟學者表示，經濟亮眼都來自ＡＩ拉抬，傳產則非常不理想，賴政府只是收割過去的成績，並沒有長遠的經濟政策規畫，沒有想要為下個世代找到可以轉骨的產業。此外，雖然有ＡＩ紅利，但只有少數人受惠、貧富差距擴大，多數民眾生活並沒有更好。

冷眼集／民調自嗨 賴政府無視內外交迫

賴清德總統就職兩周年，民進黨發布民調指總統施政滿意度及信任度雙雙過半，宣稱執政團隊「正走在對的方向」。但對照國人對物價與薪資的實際感受，及外交與兩岸現實處境，人民不免想追問，賴政府當真不知兩年來的執政能量究竟消耗在哪？

賴總統職2周年／能源政策 每次轉彎都未誠實說明

面對產業界和民眾關切供電穩定問題，賴政府的能源政策從反核到返核、綠能目標以裝置容量取代發電占比，專家表示，賴政府能源政策連連轉彎，暴露長期規畫不足，攸關國安的政策成為政治口號的修正；問題不在於轉彎，而在於每一次轉彎都缺乏清楚路線圖與誠實說明，當能源已是國安命脈，政策不能再靠政治口號導航，必須回到科學、數據與風險治理。

賴總統職2周年／九合一選戰藍白壓境 賴主席保位戰

九合一選戰年底登場，被視為賴清德總統的執政期中考，在藍白合大軍壓境下，選戰結果也成了賴清德的民進黨主席保「位」戰。對於出現何種結果，「賴主席」位子可能動搖，藍綠白陣營看法不一，但綜合評估，新北市與南二都由誰拿下，將直接定義選戰輸贏。

賴總統職2周年／陸客陸生幾清零 來台旅客逐年減

大陸國台辦在國民黨主席鄭麗文訪問後公布十項對台措施，我方至今未接球，兩岸觀光持續冰凍，二○二○年起大陸政府暫停大陸學位生來台就學，陸生也幾乎已經「清零」，大專校院已轉往東南亞開發生源。學者指出，過去產業多透過工協會、媒體表達心聲，政府聽不進去，最極端的做法就是用選票讓政府覺醒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。