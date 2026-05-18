時間軸／大罷免、朝野僵局...賴政府執政10大爭議與衝突

賴政府執政滿兩年，今年經濟成長率有機會超過百分之四，台股也站上四萬點。經濟學者表示，經濟亮眼都來自ＡＩ拉抬，傳產則非常不理想，賴政府只是收割過去的成績，並沒有長遠的經濟政策規畫，沒有想要為下個世代找到可以轉骨的產業。此外，雖然有ＡＩ紅利，但只有少數人受惠、貧富差距擴大，多數民眾生活並沒有更好。

2026-05-19 00:00