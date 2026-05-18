整理包／軍演升溫、朝野惡鬥、台股創高 賴政府執政2年全體檢

從台股突破4萬點、AI產業帶動經濟成長，到共軍軍演與灰色襲擾常態化，民進黨賴清德政府執政2年，台灣同時站在經濟高峰與地緣政治壓力前線。國防預算創新高、競爭力集中特定產業，但朝野對抗、覆議與釋憲頻繁，人事懸缺、財政擴張與憲政僵局爭議也持續延燒；少子化、高房價與世代焦慮問題同樣未解。

賴清德政府執政期過半，支持者認為政府在國際局勢動盪下穩住經濟與國安，反對者則質疑政治對立與治理失能同步惡化。《聯合報新聞部》整理了賴清德「執政2年全體檢」，帶您從國安、政治、經濟、財政與人口等5大面向，盤點賴政府的重要政策、爭議與執政下的各項數據變化。

文章目錄 一、共軍擾台常態化 備戰升溫加薪跳票

二、覆議釋憲成日常 朝野對抗拖垮政務

三、AI榮景照亮股市 貧富差距已成隱憂

四、國防社福大撒幣 債務衝高全民埋單

五、政策貼補也難救 老少比例嚴重失衡





．中共大型軍演4次、共機共艦擾台常態化

．國防預算再創高，115年度編列9495億元、特別預算1.25兆，但立院最後三讀通過藍白共推的7800億元軍購特別條例，引發朝野攻防

．軍人加薪拖延11個月未發

■ 體檢點評：

賴政府上任後，兩岸情勢持續緊張，中共對台軍演與灰色地帶襲擾頻率升高，國防安全成為施政核心。政府同步大幅提高國防預算與不對稱作戰投資，但軍人待遇調整延宕，也引發基層與在野黨批評。





．政院覆議8次

．民進黨政府釋憲6次

．立院三讀法案，政院「不副署、不公布、不執行」作為爭議

．NCC委員懸缺逾600天

．大法官懸缺逾500天

賴政府執政2年，行政院與立法院衝突頻繁，民進黨支持者與公民團體更發起罷免，導致2025年的台灣，一度陷入高度政治動盪。圖／聯合報系資料照片

■ 體檢點評：

朝小野大國會結構下，行政院與立法院衝突頻繁，覆議、釋憲成常態。部分法案執行與人事任命延宕，也引發憲政僵局與「政府空轉」爭議，成為賴政府第二年最具政治攻防性議題之一。





．台股2026年初突破4萬點

．GDP成長創紀錄

．基本工資連10年調漲

台股頻創高點，但國內傳產面臨痛苦挑戰，國營事業連年虧損，產業發展兩極，台灣的K型經濟發展，已造成諸多社會問題。圖／本報資料照片

■ 體檢點評：

在AI與半導體產業帶動下，台灣經濟與股市持續走強，政府強調出口、投資與薪資同步成長。基本工資連續調升也被視為勞工政策成果，但外界仍關注物價、房價與貧富差距是否同步惡化。





．平均每人負擔債務25.3萬元

．債務未償餘額5兆9029億元

國內科技業搭著AI浪潮，讓台股頻傳新高，但台灣傳產、服務業面臨的種種難題，賴政府看見了多少？本報資料照片

■ 體檢點評：

政府持續擴大國防、建設與社福支出，使中央財政規模提高。支持者認為屬於因應國際局勢與產業轉型必要投資，但反對者則質疑舉債增加，恐加重未來世代財政負擔。





．出生人口連十年下降

．老年人口已約為幼年人口的1.79倍，世代失衡問題難解

台灣少子化與高齡化問題持續惡化，總人口已連續28個月呈現負成長。圖為家長帶孩童到公園遊玩。記者林伯東／攝影

■ 體檢點評：

少子化問題持續惡化，人口結構危機成為長期隱憂。雖政府推動托育、育兒津貼與租屋補貼等政策，但高房價、低薪與育兒壓力，仍被認為是當前年輕世代不願生育的重要原因。