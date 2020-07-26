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假如沒戰爭…她93歲圓夢當空姐

聯合報 / 記者蕭雅娟蔡翼謙／台北報導
秀妹阿嬤（中）年輕時曾想當空姐，中華航空得知後讓她圓夢。 圖／婦援會提供
秀妹阿嬤（中）年輕時曾想當空姐，中華航空得知後讓她圓夢。 圖／婦援會提供

婦援會圓夢計畫幫助阿嬤完成年輕夢想，有人想當空姐、有人想作郵差，後來都陸續在航空公司與郵局協助下，不只讓阿嬤穿上空姐制服登機圓夢，也讓阿嬤騎著電動車送信，體驗郵差工作。

婦援會二○○六年舉辦圓夢計畫，要讓阿嬤完成年輕時的夢想。享耆壽的秀妹阿嬤，廿三歲遭強押至廣東慰安，每天接客超過廿人；她晚年參加圓夢計畫透露，年輕時曾想當空姐。

中華航空公司透過婦援會知悉，二○○九年幫助高齡九十三歲秀妹阿嬤，學習救生衣示範及座艙服務技巧，更訂製專屬空姐服裝、時尚假髮，讓秀妹阿嬤登機服務客人，一圓年輕時空姐夢。

「如果有來生，我要念書，找個穩定工作，希望可以當個郵差」，同樣逝世的林沈中阿嬤，是太魯閣族原住民，她十七歲遭日本警察強迫到部隊性服侍軍人，日軍沒提供安全措施，甚至要求她懷孕持續慰安，導致她三度流產。

林沈中阿嬤結婚四次，離婚三次，婚姻失和原因幾乎都是丈夫無法忍受村民閒言閒語，要求分開。婦援會得知她的願望後，與花蓮壽豐郵局合作，讓郵局人員教導阿嬤分類郵件及送信，當年阿嬤在短短三十分鐘路程，騎著電動車送信，雖揮汗如雨，但仍圓了心底夢想。

杜瑛秋指出，許多阿嬤要求不讓家人得知，擔憂家人受蒙羞。經統計，全台約有一千多位受害阿嬤，目前剩兩人還在世，年紀都已逾九十歲。

阿嬤 空姐 郵差

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