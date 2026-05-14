聽新聞
0:00 / 0:00

背叛專業…廠商代刀 檢批人命轉為商品

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導
台中榮總神經外科團隊爆發手術室代刀醜聞，台中地檢署昨依違反醫師法、詐欺取財等罪嫌起訴微創性神經外科前主任鄭文郁（左）、腦腫瘤神經外科前主任楊孟寅（右）兩名醫師。聯合報系資料照片
台中榮總神經外科團隊爆發手術室代刀醜聞，台中地檢署昨依違反醫師法、詐欺取財等罪嫌起訴微創性神經外科前主任鄭文郁（左）、腦腫瘤神經外科前主任楊孟寅（右）兩名醫師。聯合報系資料照片

台中榮總腫瘤神經外科前主任楊孟寅、微創性神經外科前主任鄭文郁涉嫌放任醫材廠商代刀，檢方勘驗手術房錄影畫面，發現兩人多次獨留廠商手術、兩人反在旁閒聊、笑鬧，檢方怒批兩人「名為執刀醫，實則局外人」，踐踏醫療專業尊嚴。以六大理由對兩人求處重刑。

台中地檢署統計，楊孟寅、鄭文郁分別讓廠商代刀七次、六次，常見主刀醫師不在場、未刷手上刀，獨留廠商執行手術，統計詐領手術費、醫師費健保給付及病患自費共一九六萬元。

患者證稱，術後回診看Ｘ光，發現骨釘和剛手術後的弧度有別，且每次都不同，鄭文郁卻辯稱「拍攝角度」所致，其他醫師代診才發現螺絲鬆脫。另有患者花卅二萬元找楊孟寅動兩次手術，術後不能行走、痛到流淚，楊竟建議「那你就躺著啊」。後轉院找其他神經外科醫師再次手術，才恢復正常行走。

檢察官求刑理由提到，楊、鄭若自覺技術未成熟，不能勝任病患託付，應透過學術研習、模擬設備訓練等正當途徑精進醫術，兩人明知無法勝任該手術，卻欺瞞病患，將「人命」轉化為「商品」讓密醫代刀，踐踏醫療專業尊嚴，更置病患於不可預測生命風險中。

檢方引用西方「醫學之父」 波克拉底誓言核心精神在於將病患福祉放在首位，楊、鄭竟以自身醫術尚須精進為由讓廠商代刀，甚至未刷手上刀，無法即時指揮調度醫療應變，若術中出現大出血、過敏休克，廠商無法即時處理。

再者，楊、鄭未刷手，恐增加感染，無異草菅人命，若發生醫療糾紛，病患難以釐清是醫師失誤，還是廠商操作不當，增加求償難度。

檢方直言，波克拉底誓言對兩名醫師或許已不是信仰，而是他們躲避追緝、推諉卸責的完美劇本，更凸顯兩人怠於精進醫術，仰賴廠商支撐，嚴重侵犯病患知情同意權，更是對「醫師執照證明專業能力」此一社會公信力的根本背叛。

檢方痛批，楊、鄭均為國立大學的臨床醫學教師，其行徑對醫師產生極其惡劣示範效應，其等「捨苦練、求速成、牟私利」之身教，無異向後輩傳遞「商業利益高於病患生命安全」、「醫師就專業知能無庸精進，委由廠商代刀，輕鬆又可獲取利潤」等錯誤價值。

醫師 手術 患者 台中榮總

延伸閱讀

台中榮總無照代開刀風暴2醫還收「公關費」 檢起訴痛斥踐踏醫療尊嚴

醫材商代開刀還給「公關費」…2醫師起訴 台中榮總：尊重司法

中榮代刀風波險重創中榮神外 起因疑來自這個職務的爭奪

七旬婦感染致主動脈瘤破裂險喪命 微創支架手術搶回一命

相關新聞

廠商代刀…中榮2醫師 檢起訴求重刑

台中榮總神經外科團隊爆發手術室代刀醜聞，由醫材廠商執行電燒止血、抓取病患組織、植入螺釘等核心醫療行為，還申請健保費用，廠商另支付涉案醫師公關費。台中地檢署昨依違反醫師法、詐欺取財等罪嫌等起訴兩名醫師、三名廠商，建請法院對醫師從重量刑。

背叛專業…廠商代刀 檢批人命轉為商品

台中榮總腫瘤神經外科前主任楊孟寅、微創性神經外科前主任鄭文郁涉嫌放任醫材廠商代刀，檢方勘驗手術房錄影畫面，發現兩人多次獨留廠商手術、兩人反在旁閒聊、笑鬧，檢方怒批兩人「名為執刀醫，實則局外人」，踐踏醫療專業尊嚴。以六大理由對兩人求處重刑。

進手術室 擬僅限必要人員

台中榮總放任無照醫材廠商執刀，遭台中地檢起訴，從重量刑。衛福部醫事司表示，年初成立專案小組，研擬手術室相關指引，歷經十次會議，以明確規範「必要人員」進出為原則，相關資料正在彙整中，預計今年六月底對外公布。

中榮代刀風暴／檢求重刑6大理由曝光 希波克拉底誓言淪卸責完美劇本

台中榮總腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁2023年起涉放任醫材廠商替患者動刀，施作椎間盤、腰椎關節手術，台中地檢今依違反醫師法等起訴5人；檢察官更以6大理由，痛批楊、鄭罔顧病患生命、身教敗壞，將人命當商品給密醫代刀，依醫師法起訴求重刑。

中榮代刀風暴／患者開2次刀痛到無法站 惡劣醫冷回：你就躺著啊

台中榮總腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁2023年起涉放任醫材廠商替患者動刀，施作椎間盤、腰椎關節手術，2人還未刷手、沒著無菌衣；案件爆發後多名患者直言遭醫師隱瞞，有1患者經楊2次手術後甚至無法行走、痛到冒汗，卻僅得到楊醫師「那你就躺著啊」建議。

台中榮總2醫放任代刀還收公關費 衛福部：最重停業或廢照

台中榮總年初被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，遭台中地檢起訴，從重量刑。衛福部醫事司回應，2位醫師當時已依據「醫師法」第28條規定停業一個月，目前已經執行完畢，後續將依新事證的程度，再決定是否追加處分，最重可處停業或廢止執照。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。