背叛專業…廠商代刀 檢批人命轉為商品

台中榮總腫瘤神經外科前主任楊孟寅、微創性神經外科前主任鄭文郁涉嫌放任醫材廠商代刀，檢方勘驗手術房錄影畫面，發現兩人多次獨留廠商手術、兩人反在旁閒聊、笑鬧，檢方怒批兩人「名為執刀醫，實則局外人」，踐踏醫療專業尊嚴。以六大理由對兩人求處重刑。

台中地檢署統計，楊孟寅、鄭文郁分別讓廠商代刀七次、六次，常見主刀醫師不在場、未刷手上刀，獨留廠商執行手術，統計詐領手術費、醫師費健保給付及病患自費共一九六萬元。

有患者證稱，術後回診看Ｘ光，發現骨釘和剛手術後的弧度有別，且每次都不同，鄭文郁卻辯稱「拍攝角度」所致，其他醫師代診才發現螺絲鬆脫。另有患者花卅二萬元找楊孟寅動兩次手術，術後不能行走、痛到流淚，楊竟建議「那你就躺著啊」。後轉院找其他神經外科醫師再次手術，才恢復正常行走。

檢察官求刑理由提到，楊、鄭若自覺技術未成熟，不能勝任病患託付，應透過學術研習、模擬設備訓練等正當途徑精進醫術，兩人明知無法勝任該手術，卻欺瞞病患，將「人命」轉化為「商品」讓密醫代刀，踐踏醫療專業尊嚴，更置病患於不可預測生命風險中。

檢方引用西方「醫學之父」 波克拉底誓言核心精神在於將病患福祉放在首位，楊、鄭竟以自身醫術尚須精進為由讓廠商代刀，甚至未刷手上刀，無法即時指揮調度醫療應變，若術中出現大出血、過敏休克，廠商無法即時處理。

再者，楊、鄭未刷手，恐增加感染，無異草菅人命，若發生醫療糾紛，病患難以釐清是醫師失誤，還是廠商操作不當，增加求償難度。

檢方直言，波克拉底誓言對兩名醫師或許已不是信仰，而是他們躲避追緝、推諉卸責的完美劇本，更凸顯兩人怠於精進醫術，仰賴廠商支撐，嚴重侵犯病患知情同意權，更是對「醫師執照證明專業能力」此一社會公信力的根本背叛。

檢方痛批，楊、鄭均為國立大學的臨床醫學教師，其行徑對醫師產生極其惡劣示範效應，其等「捨苦練、求速成、牟私利」之身教，無異向後輩傳遞「商業利益高於病患生命安全」、「醫師就專業知能無庸精進，委由廠商代刀，輕鬆又可獲取利潤」等錯誤價值。