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台中榮總2醫放任代刀還收公關費 衛福部：最重停業或廢照

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台中榮總年初被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，遭台中地檢起訴，從重量刑。衛福部醫事司回應，2位醫師當時已依據「醫師法」第28條規定停業一個月，目前已經執行完畢，後續將依新事證的程度，再決定是否追加處分，最重可處停業或廢止執照。聯合報系資料照
台中榮總年初被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，遭台中地檢起訴，從重量刑。衛福部醫事司回應，2位醫師當時已依據「醫師法」第28條規定停業一個月，目前已經執行完畢，後續將依新事證的程度，再決定是否追加處分，最重可處停業或廢止執照。聯合報系資料照

台中榮總年初被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，遭台中地檢起訴，從重量刑。衛福部醫事司回應，2位醫師當時已依據「醫師法」第28條規定停業一個月，目前已經執行完畢，後續將依新事證的程度，再決定是否追加處分，最重可處停業或廢止執照。

台中榮總年初被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，台中地檢署2月5日搜索腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁及醫材廠商，檢方查出楊、鄭放任廠商執行電燒止血、抓取病患組織、植入螺釘等核心醫療行為，廠商還會給醫師「公關費」，今依醫療法等起訴5人，建請從重量刑。

衛福部醫事司專門委員郭威中表示，針對先前行政調查的事證，已經有2位醫師處以停業處分，依據《醫師法》第28條規定停業一個月，目前已經執行完畢。另外醫院的部分，台中市衛生局也依法開罰。

郭威中說，先前行政調查是針對「非法蒐集他人醫療紀錄」等行為裁處，會正式跟法務部地檢署索取起訴書資料，請台中市衛生局了解是否有「新的事證」，若後續起訴書有提到涉及到違反《醫師法》第25條的相關規定，會看新事證的程度，再決定是否追加送醫師懲戒，最重可能是停業或廢止執照。

先前衛福部有討論要研擬手術室相關指引，目前手術指引在一月底就請財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會依照「醫療法」第108條的規定，組成專案小組去調查並實地訪查。主要以明確規範必要人員進出相關規範，目前一些資料已經在彙整中，預計6月底對外公布，仍持續彙整專家的相關意見。

台中榮總 衛福部 醫師

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