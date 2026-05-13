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中榮代刀風波險重創中榮神外 起因疑來自這個職務的爭奪

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中地檢署偵辦台中榮總代刀案，涉案兩主任級醫師楊孟寅、鄭文郁被依違反醫療法起訴，在台中榮總引起相當大的震憾。圖／取自台中榮總網站
台中地檢署偵辦台中榮總代刀案，涉案兩主任級醫師楊孟寅、鄭文郁被依違反醫療法起訴，在台中榮總引起相當大的震憾。圖／取自台中榮總網站

台中地檢署偵辦台中榮總代刀案，涉案兩主任級醫師楊孟寅、鄭文郁被依違反醫療法起訴。該案在台中榮總引起相當大的震撼，一般認為是因原神經醫學中心主任沈烱祺去年要屆退引起的職位之爭，未料後來竟演變為事涉醫師操守的超大風暴，楊孟寅、鄭文郁一度傳出會和沈烱祺離開醫院，但後來兩人都留院，僅沈烱祺獲聘出任中國醫藥大學附醫腦中風中心副院長，未造成中榮進一步重創。

據了解，神經外科是台中榮總的招牌科別，楊孟寅、鄭文郁都是明星級醫師。楊孟寅是中榮腫瘤神經外科主任，鄭文郁則是微創性神經外科主任，兩人都是沈烱祺的子弟兵，除了沈烱祺本身是名醫，受到病患愛載，中榮神外在其經營下也兵強馬壯，科主任間相互爭榮。

台中張姓婦人2019年在日本因腦血管瘤破裂昏迷，雖開刀救回一命但欠下上千萬元醫藥費滯留日本。後來獲得協助返台，當時就由沈烱祺為其進一步手術排除其他危險的腦血管瘤，救回一命。2022年南投康建生技命案4死，「牛樟芝之父」賴敏男頭部中彈，亦由沈烱祺和其團隊救回一命，其醫術權威地位受各界認同。

代刀案會爆發，院內一般說法是因他去年7月屆退，中心主任一職出缺，旗下子弟兵為了搶位子而爆出了黑函。儘管院內幾波的危機處理，但幕後運作力量始終未罷手，也因畢竟醫材商進開刀房代刀社會難認同，風波因此愈演愈烈，最後並由檢調介入調查。

該案爆發後，台中榮總一度傳出沈烱祺會帶著子弟兵出走，不過後來楊孟寅、鄭文郁被處以停職一個月後，目前停業處分已屆滿，兩人仍選擇留在中榮靜待司法偵審，且已恢復看診和手術，楊孟寅且在他院看診。

台中榮總

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