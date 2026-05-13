【即時短評】中榮放任代刀還收公關費 醫材商掌控開刀房亂象應檢討

台中地檢署偵辦台中榮總神經外科由廠商代刀案，不僅查出地位崇高的兩位主任級醫師由醫材廠商進入開刀房代為開刀，還查出醫師藉由開刀額外收取廠商「公關費」的案外案，讓醫院白色巨塔內的潛規則被進一步曝光。民眾付出高昂的醫療費用背後竟有這樣的生態鏈，醫師甚至牢牢的被醫材商掌控著，這樣扭曲變形的怪現象值得醫政單位檢討。

醫院的開刀房應該是專業至上又極其嚴謹的地方，所執行的醫療內容關乎著人命。但檢察官查出，兩醫師卻放任廠商執行電燒止血、抓取病患組織、脊椎植入螺釘等核心醫療行為。案件發生後，有一說是醫師在場並未離開，廠商應僅視為是助手，但廠商究竟並不是名正言順的助手，也難被認可，尤其事若出了人命，該是誰的責任？

在科技日新月異下，許多新的醫材應運而生，醫院購得這些器材後，需要由醫材商教導如何使用，甚至在手術中代為排除機具的故障等障礙，廠商若在實際需要下獲得允許下進入開刀房，本無可厚非。但是，這僅限於教學上，而不是由廠商代為執刀，其中的界線不容模糊。

由檢察官的調查可知，醫材商不僅代為執刀，事後還給予「公關費」形同為了掌握住醫院的商機，醫材商已進駐醫院手術室，並牢牢的掌握了神經外科的手術生態鏈。這樣的生態並非一日就能形成，而手術房裡參與手術的各個職司，乃至醫院高層怎麼會不知？

醫師接受漫長的醫學訓練，專業應該被尊重，並應該獲得應有的報酬。會形成這樣的生態鏈，是健保給付給醫師的費用太低，還是醫材商獲得的太多，才導致目前失衡的景象？從中榮爆發出的代刀一案各種亂象也許僅是冰山一角，值得醫政單位思考。