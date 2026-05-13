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【即時短評】中榮放任代刀還收公關費 醫材商掌控開刀房亂象應檢討

聯合報／ 本報記者 黃寅
台中榮總爆發代刀案，醫材商形同進駐開刀房，掌控生態鏈。圖／取自台中榮總網站
台中榮總爆發代刀案，醫材商形同進駐開刀房，掌控生態鏈。圖／取自台中榮總網站

台中地檢署偵辦台中榮總神經外科由廠商代刀案，不僅查出地位崇高的兩位主任級醫師醫材廠商進入開刀房代為開刀，還查出醫師藉由開刀額外收取廠商「公關費」的案外案，讓醫院白色巨塔內的潛規則被進一步曝光。民眾付出高昂的醫療費用背後竟有這樣的生態鏈，醫師甚至牢牢的被醫材商掌控著，這樣扭曲變形的怪現象值得醫政單位檢討。

醫院的開刀房應該是專業至上又極其嚴謹的地方，所執行的醫療內容關乎著人命。但檢察官查出，兩醫師卻放任廠商執行電燒止血、抓取病患組織、脊椎植入螺釘等核心醫療行為。案件發生後，有一說是醫師在場並未離開，廠商應僅視為是助手，但廠商究竟並不是名正言順的助手，也難被認可，尤其事若出了人命，該是誰的責任？

在科技日新月異下，許多新的醫材應運而生，醫院購得這些器材後，需要由醫材商教導如何使用，甚至在手術中代為排除機具的故障等障礙，廠商若在實際需要下獲得允許下進入開刀房，本無可厚非。但是，這僅限於教學上，而不是由廠商代為執刀，其中的界線不容模糊。

由檢察官的調查可知，醫材商不僅代為執刀，事後還給予「公關費」形同為了掌握住醫院的商機，醫材商已進駐醫院手術室，並牢牢的掌握了神經外科的手術生態鏈。這樣的生態並非一日就能形成，而手術房裡參與手術的各個職司，乃至醫院高層怎麼會不知？

醫師接受漫長的醫學訓練，專業應該被尊重，並應該獲得應有的報酬。會形成這樣的生態鏈，是健保給付給醫師的費用太低，還是醫材商獲得的太多，才導致目前失衡的景象？從中榮爆發出的代刀一案各種亂象也許僅是冰山一角，值得醫政單位思考。

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