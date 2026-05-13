中榮2醫師請廠商代刀被起訴 衛生局：移付醫師懲戒委員會

台中榮總年初被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，台中地檢署2月5日搜索腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁及醫材廠商，檢方查出楊、鄭放任廠商執行電燒止血、抓取病患組織、植入螺釘等核心醫療行為，廠商還會給醫師「公關費」，今依醫療法等起訴5人，建請從重量刑。台中市衛生局今表示，將移付醫師懲戒委員會、加強稽查以維護醫療品質與市民就醫安全。

衛生局說，針對中榮醫師涉嫌容留醫材廠商非法執行手術遭起訴一案，經台中地檢署專案小組行動蒐證、手機通聯紀錄及手術錄影畫面，認定涉犯醫師法及詐領健保等罪嫌，已依法提起公訴。

衛生局表示，此案已依醫師法第28之4條規定，將涉案的醫師楊孟寅與鄭文郁處停業一個月處分，中榮違反醫療法第57條規定未盡管理督導之責，亦裁罰醫院10萬元罰鍰。涉案醫師詐領健保部分，將依醫師法第25條移付醫師懲戒委員會審理。衛生局將持續依法稽查轄內醫療院所，以維護醫療品質及市民就醫安全為最高原則。