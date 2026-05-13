聽新聞
0:00 / 0:00

中榮2醫師請廠商代刀被起訴 衛生局：移付醫師懲戒委員會

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中榮總年初被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，台中地檢署2月5日搜索腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁及醫材廠商，今起訴5人。圖／取自台中榮總網站
台中榮總年初被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，台中地檢署2月5日搜索腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁及醫材廠商，今起訴5人。圖／取自台中榮總網站

台中榮總年初被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，台中地檢署2月5日搜索腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁及醫材廠商，檢方查出楊、鄭放任廠商執行電燒止血、抓取病患組織、植入螺釘等核心醫療行為，廠商還會給醫師「公關費」，今依醫療法等起訴5人，建請從重量刑。台中市衛生局今表示，將移付醫師懲戒委員會、加強稽查以維護醫療品質與市民就醫安全。

衛生局說，針對中榮醫師涉嫌容留醫材廠商非法執行手術遭起訴一案，經台中地檢署專案小組行動蒐證、手機通聯紀錄及手術錄影畫面，認定涉犯醫師法及詐領健保等罪嫌，已依法提起公訴。

衛生局表示，此案已依醫師法第28之4條規定，將涉案的醫師楊孟寅與鄭文郁處停業一個月處分，中榮違反醫療法第57條規定未盡管理督導之責，亦裁罰醫院10萬元罰鍰。涉案醫師詐領健保部分，將依醫師法第25條移付醫師懲戒委員會審理。衛生局將持續依法稽查轄內醫療院所，以維護醫療品質及市民就醫安全為最高原則。

台中榮總 台中 衛生局

延伸閱讀

醫材商代開刀還給「公關費」…2醫師起訴 台中榮總：尊重司法

中榮代刀風暴...主刀醫師沒刷手未著無菌衣 站在旁看廠商「動手術」

北市晏安診所醫師陳文昌賣診斷書 助受刑人「腦震盪」避入監遭起訴

新北反針孔專案全面清查 揪出樂菲時尚診所也涉偷拍「有告知民眾」

相關新聞

廠商代刀…中榮2醫師 檢起訴求重刑

台中榮總神經外科團隊爆發手術室代刀醜聞，由醫材廠商執行電燒止血、抓取病患組織、植入螺釘等核心醫療行為，還申請健保費用，廠商另支付涉案醫師公關費。台中地檢署昨依違反醫師法、詐欺取財等罪嫌等起訴兩名醫師、三名廠商，建請法院對醫師從重量刑。

背叛專業…廠商代刀 檢批人命轉為商品

台中榮總腫瘤神經外科前主任楊孟寅、微創性神經外科前主任鄭文郁涉嫌放任醫材廠商代刀，檢方勘驗手術房錄影畫面，發現兩人多次獨留廠商手術、兩人反在旁閒聊、笑鬧，檢方怒批兩人「名為執刀醫，實則局外人」，踐踏醫療專業尊嚴。以六大理由對兩人求處重刑。

進手術室 擬僅限必要人員

台中榮總放任無照醫材廠商執刀，遭台中地檢起訴，從重量刑。衛福部醫事司表示，年初成立專案小組，研擬手術室相關指引，歷經十次會議，以明確規範「必要人員」進出為原則，相關資料正在彙整中，預計今年六月底對外公布。

中榮代刀風暴／檢求重刑6大理由曝光 希波克拉底誓言淪卸責完美劇本

台中榮總腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁2023年起涉放任醫材廠商替患者動刀，施作椎間盤、腰椎關節手術，台中地檢今依違反醫師法等起訴5人；檢察官更以6大理由，痛批楊、鄭罔顧病患生命、身教敗壞，將人命當商品給密醫代刀，依醫師法起訴求重刑。

中榮代刀風暴／患者開2次刀痛到無法站 惡劣醫冷回：你就躺著啊

台中榮總腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁2023年起涉放任醫材廠商替患者動刀，施作椎間盤、腰椎關節手術，2人還未刷手、沒著無菌衣；案件爆發後多名患者直言遭醫師隱瞞，有1患者經楊2次手術後甚至無法行走、痛到冒汗，卻僅得到楊醫師「那你就躺著啊」建議。

台中榮總2醫放任代刀還收公關費 衛福部：最重停業或廢照

台中榮總年初被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，遭台中地檢起訴，從重量刑。衛福部醫事司回應，2位醫師當時已依據「醫師法」第28條規定停業一個月，目前已經執行完畢，後續將依新事證的程度，再決定是否追加處分，最重可處停業或廢止執照。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。