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台中榮總無照代開刀風暴2醫還收「公關費」 檢起訴痛斥踐踏醫療尊嚴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
台中榮總腦腫瘤神經外科主任楊孟寅2月獲法院裁定100萬元交保，他為避開媒體鏡頭，在法院內部人協助下，從「管制門」順利離去。圖／報系資料照
台中榮總腦腫瘤神經外科主任楊孟寅2月獲法院裁定100萬元交保，他為避開媒體鏡頭，在法院內部人協助下，從「管制門」順利離去。圖／報系資料照

台中榮總年初被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，台中地檢署2月5日搜索腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁及醫材廠商，檢方查出楊、鄭放任廠商執行電燒止血、抓取病患組織、植入螺釘等核心醫療行為，廠商還會給醫師「公關費」，今依醫療法等起訴5人，建請從重量刑。

台中地檢署查出，楊孟寅、鄭文郁為貪圖勞務便利並鞏固與醫材廠商間合作關係，在執行脊椎內視鏡及融合手術時，指示不具醫師資格的陳姓、2名林姓醫材廠商進入手術室，非法執行電燒止血、抓取病患組織、植入螺釘及組裝連接桿等核心醫療行為，嚴重危害病患生命、身體安全及醫療品質。

檢方發現，5人共同隱匿「廠商代刀」一事，利用不知情醫院承辦人員，向衛生福利部中央健康保險署，申領診察費及手術費，5人也未向病患如實告知手術過程中有不具醫師資格的廠商人員執行核心醫療行為，使病患陷於錯誤，支付高額自費醫材及手術費用，一共詐得196萬7039元。

檢方指出，本案的醫材廠商為確保醫材銷售利潤，由陳、林及林等人代醫師執行手術勞務；而相關公司並依醫材銷售金額提撥一定比例款項，作為「公關費」交給楊孟寅、鄭文郁，5人遂形成「醫師掛名、廠商執刀、私下分利」的違法模式，破壞醫療專業倫理，嚴重侵蝕民眾對醫療制度之信賴。

檢方說，楊孟寅、鄭文郁身為醫學中心資深醫師，受病患高度信任，理應恪遵醫療專業倫理及法令規範，竟罔顧病患生命、身體安全，將高度專業且具不可逆風險的核心醫療行為，委由不具醫師資格之醫材廠商從業人員代為執行，嚴重踐踏醫療尊嚴及病患權益。

檢方表示，楊孟寅前已有於執行醫師業務時為詐欺犯行經緩起訴處分紀錄，仍再犯本案，且犯罪情節重大，足認其法治觀念薄弱，惡性非輕，建請法院就被告楊、鄭均予從重量刑。

台中榮總微創性神經外科主任鄭文郁。圖／報系資料照
台中榮總微創性神經外科主任鄭文郁。圖／報系資料照

台中榮總 醫材 醫師

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