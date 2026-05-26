聽新聞
0:00 / 0:00

川賴通話 林佳龍：主動權在川普 美軍售仍依台灣係關法

聯合報／ 記者周佑政陳秋雲余采瀅徐白櫻宋原彰／連線報導
川賴是否通話，主動權在川普。 （美聯社）
川賴是否通話，主動權在川普。 （美聯社）

外界關注美國總統川普是否與賴清德總統通話，外交部長林佳龍昨在立法院表示，要不要打這個電話的主動權在川普，台美並未就所謂川賴通話進入雙邊磋商細節。林佳龍也透露，在川習會後，我方有從美國政府方面聽取簡報，確認美國對台政策沒有改變。

立法院外交及國防委員會昨邀林佳龍、國安局長蔡明彥報告「美中元首峰會後地緣政治新局對我國外交及總體國家安全之衝擊評估與因應」。

朝野立委都詢及，川賴是否可能通話。林佳龍說，川普日前表示可以打電話任何人，他認為也包括賴總統，「因為川普的風格都是直接進行高層直接的溝通」。蔡明彥表示，台美溝通管道多元，直接對話不是壞事。

林佳龍強調，要不要打這個電話的主動權在川普，至於通話內容，賴總統都有很好的準備，但也取決川普如何主動促成，「我們是正面歡迎」。

林佳龍透露，川習會後，「我們也有從美國政府方面聽取簡報」，一再確認美國對台政策沒有改變；希望維持台海的和平與穩定，特別是破壞台海穩定來自於中國武力威脅，美台立場一致。未來對台軍售，仍然秉持「台灣關係法」的規定，強化台灣的防衛能力。

林佳龍強調，台灣關係法的基礎是和平解決爭議，中國已單方面破壞台灣關係法的基礎，如何阻止中國方面不斷破壞現狀、挑戰台海的和平穩定，在這點上，台灣跟美國立場是一致的，要共同來管理中共可能的任何脅迫。

被問到是否對第二批美國對台軍售有信心，林佳龍說，美國川普政府對台軍售是歷史上最高，不論第一任是歷史上最高，或第二任的第一次軍售，就已超過拜登政府的四年；現在第二批軍售，依法、依程序進行中，涉及不只美國總統，還包括國會與政府運作，目前在處理、發展中。

台中市長盧秀燕昨建議總統化被動為主動，應把握機會向川普明確表達立場，台灣致力與鄰為善，「不是麻煩製造者」，深化台美盟友關係；並對中國大陸釋出善意，扮演區域和平與穩定的守護者。

盧秀燕說，台灣面臨外在壓力與安全挑戰，需與美國深化盟友關係，不僅有助台灣，也符合美國在印太地區的整體利益；她建議應事前充分準備，由國安、外交及國防等單位協同研議議題與策略。

高雄市長陳其邁表示，賴總統會傳達台灣人民追求和平與保衛中華民國的決心。他說，畢竟小國難為，「在大國之間，我們要很妥適扮演我們的角色，也必須充分與美方溝通」。

川賴 川普 賴清德 林佳龍 軍售 川習 美國對台政策

延伸閱讀

川普稱將和賴總統談話 白宮官員：很快就軍售做決定

習近平點名批台日領導人 川普肯定高市

美140億美元對台軍售恐拖到9月後？專家：對川普一舉兩得

美伊戰事衝擊對台軍售？美學者指不了解軍售運作：應分開看待

相關新聞

川賴通話 林佳龍：主動權在川普 美軍售仍依台灣係關法

外界關注美國總統川普是否與賴清德總統通話，外交部長林佳龍昨在立法院表示，要不要打這個電話的主動權在川普，台美並未就所謂川賴通話進入雙邊磋商細節。林佳龍也透露，在川習會後，我方有從美國政府方面聽取簡報，確認美國對台政策沒有改變。

川賴如通話 盧秀燕：台灣應傳達「非麻煩製造者」立場

台中市議會市政總質詢中，無黨籍市議員林昊佑詢問台中市長盧秀燕，若賴清德總統與美國總統川普通話，應如何具體傳達台灣立場。台中市長盧秀燕表示，台灣應把握對話機會，清楚傳遞「不是麻煩製造者」的訊息，並強調台灣是維護區域和平與穩定的守護者，維護美國與台灣的利益，堅定盟友關係。

川賴通話有譜？林佳龍：主動權在川普

外界關注美國總統川普是否與賴清德總統通話，外交部長林佳龍今天在立法院表示，要不要打這個電話的主動權在川普。對於美國海軍部代理部長高雄（Hung Cao）日前在聯邦參議院聽證會表示，美國正暫停一項價值140億美元的對台軍售案，林佳龍說，高雄並非政策決定者，美國國防部長赫塞斯已說明中東的彈藥庫存足夠，與對台軍售沒有關係。

川習會是否影響美對台軍售？ 林佳龍：仍秉持台灣關係法規定

立法院外交國防委員會今天邀外交部長林佳龍、國安局局長蔡明彥、陸委會副主委沈有忠等，報告「美中元首峰會後地緣政治新局對我國外交及總體國家安全之衝擊評估與因應」。

川習會後賴政府積極「消獨」 台美後續發展恐不容樂觀

川習會後，美國總統川普對「台獨」說重話，賴清德總統在17日一天兩度回應台獨議題，強調「沒有台獨問題」，更透過520就職二周年談話，重申「維持現狀」，顯見我方高度重視川普發言。但據了解，根據我方掌握，川普對台獨表態言論一出，包括美國國務院等行政部門都感到「訝異」，美方內部應該也有一番「討論」，後續才陸續有包括川普以及國務院等公開說法，強調美國對台政策不變。然而，川普這番發言早已引發巨大政治效應，未來的台美關係如何發展，考驗雙方政府。

陷阱題？陳其邁被問「建議賴總統與川普通電話談什麼？」

川習會結束後，美國總統川普宣稱將打電話給賴清德總統，高市議員黃紹庭今問市長陳其邁，會建議總統與川普談什麼？陳其邁說，這是陷阱題，他只想把市長工作做好，不過賴總統應該也會傳達台灣民追求和平的意願，以及保衛中華民國的決心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。