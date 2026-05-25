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國安局：川習會期間蒐報百組異常帳號 傳散爭議訊息

中央社／ 台北25日電

民進黨立委關切川習會後疑美論等認知作戰四起。陸委會副主委沈有忠今天表示，習近平近期多場峰會「絕對不是偶發」，而是要進行台灣議題內政化的錯誤敘事「組合拳」；國安局長蔡明彥則說，川習會期間蒐報近100組異常帳號，傳散9000餘則爭議訊息。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長林佳龍、國家安全局長蔡明彥報告「美中元首峰會後地緣政治新局對我國外交及總體國家安全之衝擊評估與因應」，併請大陸委員會列席，並備質詢。

民進黨立委王定宇質詢時關切，習近平近期先是與國民黨主席鄭麗文會面，接著與美國總統川普（Donald Trump）、俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）和北韓領導人金正恩會面，這是獨立偶發或者有關聯的操作。

陸委會副主委沈有忠答詢時表示，以時間點、會晤背景以及共同交集來看，「絕對不是偶發」，背後基本上都有「一中原則」的大結構，進行台灣議題內政化的錯誤敘事。而中共對台政策就是「兩促兩反」，促進融合、促進統一以及反獨、反介入，這幾場會議是按不同對象做此敘事，整套包裝成「組合拳」。

沈有忠強調，中共目的很簡單，就是要改變現狀、併吞台灣，不管在對國際敘事，甚至是台灣內部，利用這幾場峰會來達到分化作用。

民進黨立委羅美玲關切川習會後「疑美論」四起。蔡明彥答詢表示，在川習會過程中，國安局於網路上蒐報近100組異常帳號，於各個不同社群平台傳散超過9000則爭議訊息。國安局篩選爭議訊息後，通報政府各單位，第一時間進行澄清、說明。

蔡明彥提到，針對疑美論、棄台論，美方國務院等單位第一時間都有澄清對台政策立場、對台軍售沒有改變，相關政策說明也有助釐清疑美論及棄台論。

至於中共「和平謬論」操作，蔡明彥指出，這有分3個層次，第一，中共將「一中框架」串連至台海和平，認為若沒有接受一中框架，台海就不會有和平、可能面臨兵凶戰危的危險，來威嚇台灣社會與人民。

第2，中共在國際上宣傳兩岸支持和平統一，以和平論述避免外界介入中國所謂內政問題，來孤立台灣在國際社會的連結與合作；第3，中共把台灣宣稱為「麻煩製造者」，聲稱對台軍售會衝擊台海和平、助長區域不穩定。

蔡明彥表示，國安局17日也有向總統報告整體狀況，之後總統也有對外發布5點聲明對外澄清。

川習會 國安局 鄭麗文 習近平 陸委會

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