川賴如通話 盧秀燕：台灣應傳達「非麻煩製造者」立場

台中市議會市政總質詢中，無黨籍市議員林昊佑詢問台中市長盧秀燕，若賴清德總統與美國總統川普通話，應如何具體傳達台灣立場。台中市長盧秀燕表示，台灣應把握對話機會，清楚傳遞「不是麻煩製造者」的訊息，並強調台灣是維護區域和平與穩定的守護者，維護美國與台灣的利益，堅定盟友關係。

盧秀燕回應，她建議賴總統，應向川普明確表達立場，首先，台灣致力與鄰為善，願意成為區域安全的守護者，不是「Trouble Maker（麻煩製造者）；其次，台灣面臨外在壓力與安全挑戰，需與美國深化盟友關係，不僅有助台灣，也符合美國在印太地區的整體利益。

盧秀燕又指出，若有機會進行通話，應事前充分準備，由國安、外交及國防等單位協同研議議題與策略，並主動掌握溝通時機與形式，而非被動應對。她也強調，平時政府投入大量資源於對外事務，此時更應展現整體協調能力，由此檢視這些系統的績效。

在兩岸關係方面，盧秀燕表示，台灣也應對中國大陸釋出善意，秉持「與鄰為善」原則，透過穩定關係來確保人民安全，並在區域中扮演促進和平的角色。

另針對台中與美方互動，盧秀燕提到，AIT處長谷立言多次來訪，雙方除產業合作外，也促成包括美國太空人林琪兒訪台中等交流案例，並透露接下來還有「非常非常非常重要」的無人機團體負責人即將來訪，也是谷立言牽線。