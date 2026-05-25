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川賴通話有譜？林佳龍：主動權在川普

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
外界關注美國總統川普是否與賴清德總統通話，外交部長林佳龍今天在立法院表示，要不要打這個電話的主動權在川普。記者周佑政／攝影
外界關注美國總統川普是否與賴清德總統通話，外交部長林佳龍今天在立法院表示，要不要打這個電話的主動權在川普。記者周佑政／攝影

外界關注美國總統川普是否與賴清德總統通話，外交部長林佳龍今天在立法院表示，要不要打這個電話的主動權在川普。對於美國海軍部代理部長高雄（Hung Cao）日前在聯邦參議院聽證會表示，美國正暫停一項價值140億美元的對台軍售案，林佳龍說，高雄並非政策決定者，美國國防部長赫塞斯已說明中東的彈藥庫存足夠，與對台軍售沒有關係。

立法院外交國防委員會今邀林佳龍、國安局局長蔡明彥報告「美中元首峰會後地緣政治新局對我國外交及總體國家安全之衝擊評估與因應」。

朝野立委關注川、賴是否可能通話，林佳龍表示，要不要打這個電話的主動權在川普。外交、國安部門都會做好各種可能的變化準備。國家跟國家之間、元首之間的溝通， 外交部都正面看待，至於通話內容，賴總統方面都有很好的準備，但也取決川普如何主動促成，我們是正面歡迎，而林佳龍也說，台美並未就所謂川賴通話進入雙邊磋商的細節。

高雄21日出席聯邦參議院聽證會表示，由於川普政府與伊朗間的戰爭，美國正暫停一項價值140億美元的對台軍售案。

對此，林佳龍在答詢立委表示，從美方得到的訊息，「他（指高雄）並非代表美國立場或負責業務的人」，他的說法沒有影響；美方也有提到最後需由國務卿魯比歐、赫塞斯做決定，而赫塞斯也有說明，中東的彈藥庫存足夠，與對台軍售沒有關係。林佳龍強調，目前美方無論是公開或私下的談話都很明確，對台政策並未改變，且維持台海和平穩定，符合大家的利益。

至於川習會後，六項保證是否已被改變。蔡明彥表示，美國對台軍售不只是台灣關係法的法律規定，更是美國長期政策。美國駐中大使龐德偉（David Perdue）已經說對台六項保證沒有改變。

 

川普 林佳龍 蔡明彥 賴清德 川習會

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