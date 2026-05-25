陷阱題？陳其邁被問「建議賴總統與川普通電話談什麼？」

川習會結束後，美國總統川普宣稱將打電話給賴清德總統，高市議員黃紹庭今問市長陳其邁，會建議總統與川普談什麼？陳其邁說，這是陷阱題，他只想把市長工作做好，不過賴總統應該也會傳達台灣民追求和平的意願，以及保衛中華民國的決心。

高市議會今天最後一天總質詢，議員黃紹庭針對「川席會」後美國總統川普對於晶片及對台軍售等相關談話質詢，直球問陳其邁「現在台美關係到底好不好？」

陳其邁回應，他認為有兩個不變，第一個是中共與美國在結構性問題矛盾沒有改變，也就是產業與科技競爭不變。第二個是戰略競爭關係也沒有改變，從東亞地緣關係來看，對美國而言，若能維持台海和平與穩定，當然符合美國利益，也符合亞洲周邊國家的利益。

陳其邁認為，避戰當然就可以不用引起更大的軍事衝突，台灣必須建立有效的嚇阻武能力，讓對岸知道，若輕易片面改變現狀要付出很大代價，川普或美國政府對整個東亞安全局勢的評估沒有改變。

陳其邁也說，台灣必須更積極扮演國際社群、民主社群一員的角色，努力維持現狀，避免片狀被改變，能成為和平的基石、和平的締造者，畢竟小國難為，「在大國之間，我們要很妥適地扮演我們的角色，也必須充分與美方溝通」。

黃紹庭追問，川普總統說要跟賴總統通話，若可以建議，你會建議賴總統要講什麼？陳其邁笑答「這個陷阱題不要害我」，他表示，市政問題已經讓他焦頭爛額，要把市長工作做好；國安會一定會有評估怎樣對台灣好，知道怎樣對台灣有利，賴總統也一定會傳達台灣人民追求和平的意願，以及台灣人保衛中華民國的決心。