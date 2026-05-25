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川普將與賴清德通話？ 盧秀燕籲賴政府應「化被動為主動」
美國總統川普曾表示，可能很快會就台灣防務問題與賴清德總統通話。台中市長盧秀燕指出，美國關係對台灣非常重要，呼籲賴政府應該要主動聯絡美方，不要被動等消息，「化被動為主動」，了解國家面臨什麼狀況。
川普上周與中國國家主席習近平會晤後，首次提及可能與賴清德通話，外界一度猜測只是口誤，但他20日再次提及此事，等於否定相關推測。若川普與賴清德直接通話，將屬前所未見之舉，也可能衝擊美中關係。中國視台灣為自身領土，而自美國1979年與北京建交、改與台北斷交以來，美台領導人從未直接通話。
盧秀燕今天在台中市議會總質詢前受訪表示，她上周就有建議過，美國關係對台灣非常重要，賴政府應該要主動聯絡美方，不要被動等消息，「化被動為主動」，了解國家面臨什麼狀況。
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