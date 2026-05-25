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川習會談美對台軍售 陳以信：潘朵拉盒子被打開 台海衝突風險升

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨前立委陳以信。圖／聯合報資料照片
國民黨前立委陳以信。圖／聯合報資料照片

川習會日前落幕，會中觸及美對台軍購。國民黨前立委陳以信投書華盛頓郵報，認為此舉恐模糊美國長期在六項保證下，對台政策的界線，削弱美方「戰略模糊」的可信度。他說，美國總統川普或許認為自己是降低緊張局勢，但實際上可能正打開「潘朵拉盒子」，讓未來台海爆發衝突的風險上升。

陳以信投書中指出，華盛頓郵報5月17日刊出的報導「川普在中國峰會顯得更為低調」提及，川普在北京峰會期間與習近平討論美國對台軍售問題。外界也傳出，華府可能延後總額140億美元的對台軍售案，這不僅令人憂慮，更可能成為「危險的開端」。

陳以信表示，一旦對台軍售成為美中談判的一部分，美國未來對台政策將受到更多限制，可信度也可能下降。他指出，美國自1979年採取「戰略模糊」政策，之所以能維持台海和平，關鍵在於同時對北京與台北形成嚇阻，避免任何一方片面改變現狀。

陳以信警告，若北京開始相信，可透過與華府直接談判影響美國對台政策，將增加誤判與脅迫風險。川普或許認為自己是在降低緊張局勢，但實際上可能正打開「潘朵拉盒子」，讓未來台海爆發衝突的風險上升，同時削弱美國在亞洲盟友心中的可信度。

川習會 台海 陳以信 軍售 美中台

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