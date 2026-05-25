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川習會後已聽取美政府簡報 林佳龍：對台軍售仍秉持台灣關係法規定

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導

川習會後，外界專注美國總統川普是否可能與賴清德總統通話。外交部長林佳龍今天表示，在川習會後，我方有從美國政府方面聽取簡報，確認美國對台政策沒有改變。我方也確認，未來美國對台軍售，仍會秉持「台灣關係法」規定，強化台灣的防衛能力。

立法院外交國防委員會今天邀外交部長林佳龍、國安局局長蔡明彥報告「美中元首峰會後地緣政治新局對我國外交及總體國家安全之衝擊評估與因應」。

林佳龍會前被媒體問及川、賴通話是否有最新進度，林佳龍說，台灣與美國都有制度性的溝通管道，在川習會後，「我們也有從美國政府方面聽取簡報」，也一再確認美國對台政策沒有改變。另外是希望維持台海的和平與穩定，特別是破壞台海穩定來自於中國武力的威脅的方面，美台的立場是一致的。

林佳龍表示，我們也確認，未來在對台軍售上，仍然會秉持「台灣關係法」的規定，去強化台灣的防衛能力。他要特別指出，「台灣關係法」的基礎是和平解決爭議，中國已經單方面的破壞台灣關係法的基礎，現在問題的重點是，如何能夠阻止中國方面不斷破壞現狀、挑戰台海的和平穩定，在這點上，台灣跟美國立場是一致的，也要共同來管理中共可能的任何脅迫。

至於是否對第二批美國對台軍售有信心，林佳龍說，誠如美方所提，美國川普政府對台軍售是歷史上最高，不論第一任是歷史上最高，或第二任的第一次軍售，就已超過拜登政府的四年；現在第二批軍售，就是依法依程序在進行中，這也涉及不只美國總統還包括國會與政府的運作，目前在處理、發展中。

外交部長林佳龍今天表示，在川習會後，我方有從美國政府方面聽取簡報，確認美國對台政策沒有改變。記者周佑政／攝影
外交部長林佳龍今天表示，在川習會後，我方有從美國政府方面聽取簡報，確認美國對台政策沒有改變。記者周佑政／攝影

川習會 林佳龍 台灣關係法 軍售 賴清德 台海

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