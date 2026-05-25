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外交部：關注美中互動 與美緊密協調
川習會落幕，外交部最新報告指出，現階段美中透過元首外交尋求戰略穩定關係，戰略競爭本質不變；美方在川習會前、中、後，均傳遞美對台政策不變等訊息，彰顯美方重視台灣議題。川習今年可能還有三次會晤機會，將持續密切關注美中互動情形，與美方緊密協調。
立法院外交及國防委員會今天邀外交部長林佳龍、國安局長蔡明彥報告「美中元首峰會後地緣政治新局對我國外交及總體國家安全之衝擊評估與因應」。
外交部送抵立院的書面報告指出，美中雖有意尋求戰略穩定，但競爭的本質沒有改變。
至於美國對台軍售議題，外交部表示，美方已強調對台政策不變；華府政策圈也呼籲持續對台軍售，並指台灣非挑釁方。儘管川普曾就軍售議題稱取決於中國及軍售為籌碼等，外交部表示「不便代其解讀其發言」，但盼各界關注，美方長期的政策立場為：是否逐步減少對台軍售，取決於中方對台威脅程度下的台灣防禦需求。
外交部表示，川普已正式邀請習近平於九月下旬訪問美國，而川普也表示將視情況應邀於十一月再度訪問中國參加亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）峰會，也希望習近平十二月再度訪問美國參加Ｇ20峰會，意即川習今年可能還有三次會晤機會，外交部將持續密切關注美中互動情形，並與美方緊密協調。
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