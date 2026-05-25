外交部：關注美中互動 與美緊密協調

川習會日前落幕。日本媒體「讀賣新聞」報導，中國國家主席習近平在會中點名批評日本首相高市早苗與賴清德總統，主張兩人正在威脅區域和平，美國總統川普出聲維護高市。對此，國民黨團書記長林沛祥說，比照川普對台態度，不僅軍購要加碼，對台獨講重話，令人感覺是在消費台灣，再次證明國際政治很現實，朋友有分等級，待遇也有親疏有別。

2026-05-24 16:11